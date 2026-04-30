Těžký terén a hodiny práce navíc. Podívejte na nové video přesunu lanovky na Petřín

Složitý manévr začal krátce po půlnoci, kdy těžká technika musela nacouvat po úzkých cestách do petřínského kopce ke křížení u Abtovy výhybny. Samotná instalace první z kabin na koleje se protáhla o několik hodin oproti původnímu plánu. Více než třináctitunový kolos dosedl na dráhu až v devět hodin ráno.
„Dostat sem stroje nebyla jednoduchá věc. Kamion s návěsem sem musel po úzkých cestách v noci nacouvat,“ popsal pro iDNES.cz minulou středu mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.
Aktuálně na trati probíhají servisní a ověřovací jízdy. Dopravní podnik zdůraznil, že se zatím nejedná o oficiální zkušební jízdy v rámci homologace. Tyto úvodní testy slouží výhradně technikům výrobce k doladění softwaru, kamerových systémů a čidel, aby celý řídicí systém fungoval bezchybně.
Ostré zkušební jízdy bez cestujících by podle Dopravního podniku měly zřejmě začít v druhé polovině května. Během nich musí vozy najezdit stanovený časový rámec s různou zátěží. Dvě třetiny testů se odehrají s prázdnými kabinami, zbývající část pak se simulovaným zatížením odpovídajícím plné kapacitě vozidel.
Pojmou přes stovku cestujících
Nové vozy s proskleným stropem pojmou 120 cestujících, což je o dvacet více než u předchozí generace. Výroba kabin vyšla na 137,7 milionu korun. Dalších 134 milionů investovala Praha do nezbytné rekonstrukce trati a zpevnění svahu, který v roce 2024 poškodily přívalové deště.