Žádná extravagance, nový design petřínské lanovky bude bavit roky, říká autorka

Rakouskou skupinu Doppelmayr a její švýcarskou část Garaventa vybral DPP v soutěži jako výrobce dvou nových souprav letos v létě. Poté začala komunikace mezi designéry a výrobcem. Podle designérky vozů Anny Marešové z ní vyplynulo, že zásadnější úpravy návrhu nebudou z technických důvodů nutné.

Potvrdil to i Zdeněk Mandovec z českého zastoupení skupiny Dopplemayr. „Kolegové oceňují, že detaily, které jste vyřešili, spějí k tomu, že vyrobené soupravy budou opravdu vypadat tak, jako ten návrh,“ řekl.

„Chtěli jsme lanovku, ze které bude dobře vidět, a nechtěli jsme dělat lanovku, která je nějaká extravagantní a bude nás bavit rok,“ řekla Marešová k designu.

Dodala, že v případě veřejné dopravy musí design obstát mnohem delší dobu než třeba v případě automobilů. „Chtěli jsme takový design, který vydrží roky a nebude vám za pár let vadit,“ řekla.

Lidé si mohou model vozu v následujících třech a půl měsících prohlédnout ve výloze jejího studia v Kamenické ulici.

Kapacitu vozů se podle Marešové podařilo zvýšit s pomocí sklopných sedaček, protože většina lidí si v lanovce stejně ihned po rozjetí stoupne. Zatímco do současných vozů se vejde 100 lidí, nyní to bude 120. Vozy nebudou průchozí, ale rozdělené do čtyř odstupňovaných sekcí, do kterých bude možné vstoupit z obou stran.

Důležitou devízou návrhu jsou prosklené stěny a strop. „Bude nádherný výhled, hlavně v noci uvidíte celou nasvícenou Prahu,“ řekla designérka.

Vozy lanovky v opačných směrech na sebe budou reagovat - jedna blikne a druhá zčervená. „A vy nikdy nebudete vědět, která zrovna mrkne a která zčervená,“ dodala Marešová.

29. září 2022

Nasazení nových vozů je plánováno po rekonstrukci trati na Petřín, ta má podle středečního vyjádření ředitele DPP Petra Witowského začít na jaře 2025. Nové vozy by pak měly vyjet ve druhém čtvrtletí roku 2026. Rekonstrukce je nutná zejména kvůli pohybu petřínského svahu.

Lanová dráha na Petřín se poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985. Na přelomu let 2015 a 2016 se dočkala výrazné opravy trati.