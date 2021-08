Babička myla hlavu elitám. Jsem už čtvrtá generace kadeřníků, říká podnikatelka

Jak dlouho provozujete kadeřnictví?

Podnikat jsme začaly ještě s maminkou. Loni tomu bylo už třicet let, co jsme si otevřely salon. Po revoluci jsme byly jedny z prvních v Praze, kdo kadeřnický salon provozoval. Původně jsme dvacet sedm let sídlily v Dejvicích. Před čtyřmi lety jsme si udělaly radost a pořídily jsme si nový salon tady u Hradčanské. Ten už tedy provozujeme jen se sestrou.