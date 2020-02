Jsem najatý na řízení firmy, ne dělání politiky, říká šéf dopravního podniku

„Uzavření smlouvy na servis vozů metra bylo výlučně v kompetenci představenstva,“ tvrdí generální ředitel a předseda představenstva DPP Petr Witowski.

Počítáte s tím, že kvůli této zakázce můžete být odvolán?

Nevím, jaký byl průběh politických jednání, protože se jich neúčastním. Ale dozorčí rada na svém středečním jednání žádné personální otázky neřešila. Zabývali jsme se podstatou věci, jestli jsme někde nepochybili.

Takže ani z dozorčí rady dopravního podniku nikdo nežádal vaši hlavu?

Dozorčí rada přijala usnesení ve smyslu, že si členové prostudovali veškeré materiály a na jejich základě dospěli k závěru, že vše proběhlo s péčí řádného hospodáře a zároveň v souladu se soutěžním zákonem i stanovami společnosti. To je pro mě nejdůležitější.

Po vašem konci ve funkci ale hlasitě volala opozice už na čtvrtečním jednání zastupitelstva.

Opozice skutečně tento požadavek vznesla. My se ale od začátku snažíme zůstat ve věcné rovině, nikoliv v té politické. Protože jsem manažer, který byl najatý, aby řídil firmu, nikoliv aby dělal politiku.

Opoziční ODS i ANO argumentovaly tím, že jste jednal přinejmenším netransparentně.

Jakoukoliv netransparentnost odmítám, stejně jako slova korupce, šlendrián nebo dělání něčeho někomu za zády. K ničemu takovému nedošlo. Na jednání zastupitelstva jsem dostával dotazy na mikrofon a podařilo se nám situaci věcně vysvětlit. A dokonce kolem jedné hodiny ráno jsem se dočkal i omluvy od zástupců opozice, konkrétně od pana starosty Davida Vodrážky i od bývalého primátora Bohuslava Svobody (oba z ODS – pozn. red.). Za to jsem byl velmi rád.

Přesto asi některé pochybnosti přetrvaly, neboť má kvůli této zakázce vzniknout ještě nezávislý audit.

Ano, celý případ si ještě necháme ověřit externím auditem, ale jsem přesvědčen o tom, že nemůže dojít k jiným závěrům, než které od začátku prezentujeme a došla k nim i dozorčí rada.

Kdy bude audit k dispozici a co konkrétně má zkoumat?

Hotový by měl být v řádu měsíců a cílem je prozkoumat hospodárnost řešení, které jsme zvolili, zákonnost JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění – pozn.red.) a soulad se stanovami společnosti.

Proti zakázce se opakovaně ostře vymezila i členka koalice a radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu / STAN), která dokonce hovořila v souvislosti s tímto případem o korupci. V reakci na to jste jí začal hrozit žalobou. Proč?

Moje následná reakce nebyla myšlena tak, abych s někým rozpoutal konflikt, pouze jsem považoval za nutné se ohradit proti tomu, z čeho jsme byli obviňováni. Pro mě to už bylo za hranou.

Neměl jste i s takovou kritikou počítat, když jste nastupoval do velké městské společnosti?

Pokud tomu dám lidský rozměr, tak mám rodiče a také děti, které umí číst, stejně jako jejich spolužáci. Když někdo vytváří zkratkovitý obrázek o tom, jak se krade v dopravním podniku, tak jsou i moje děti konfrontovány s tím, že jejich tatínek krade. Proto nepřipustím, aby někdo špinil moje jméno.

Takže na radní Kordovou Marvanovou žalobu skutečně podáte?

V tuto chvíli zatím není důvod ji podávat. Potřeboval jsem se proti tomu vymezit, a teprve když to nepomůže, nezbyde nic jiného než k právním krokům sáhnout. Ale jsem připraven k věcné debatě a rád budu předkládat důkazy a argumentovat.

Vy si nemyslíte, že je 14,6 miliardy korun za údržbu vozů metra jen na lince A a B příliš?

Téměř patnáct miliard korun zní jako neuvěřitelně vysoké číslo. Ale je potřeba si uvědomit, že to je na patnáct let. Za necelou miliardu korun ročně dodavatel opravuje 93 souprav vlaků. Když si to vydělíme, dostaneme se zhruba na částku deset a půl milionu korun ročně na jednu soupravu. Pokud vezmeme v potaz, jak složitý to je mechanismus a jaké jsou požadavky na bezpečnost a komfort, tak mi to nepřipadá jako částka, která je přemrštěná.

Proč nebylo možné na zakázku vypsat otevřené výběrové řízení a zadali jste ji přímo stávajícímu dodavateli?

Snažili jsme se a u mnoha jednání jsme se zástupců Škody Transportation přímo ptali, jestli existuje možnost, jak se dostat k dokumentaci k vozům metra, které společnost vlastní. Ale byli jsme pokaždé odmítnuti. V takové situaci se jedná podle zákona o zadávání veřejných zakázek o jeden z mála případů, kdy je možné právě JŘBU vypsat. Tento postup jsme si také nechali ověřit právní kanceláří, která nám potvrdila, že se v této situaci jedná o jediný možný způsob soutěžení. Kromě toho jsme si nechali udělat ještě oponentní stanovisko a odborný posudek z ČVUT, který posuzoval technickou stránku věci.

A proč si vlastně nemůže dopravní podnik provádět údržbu sám?

Za předpokladu, že tyto vlaky budou výhledově končit a budou nahrazeny novými, nedává příliš smysl nabírat zaměstnance a shánět veškeré vybavení. Kromě toho by se nám nemuselo podařit zajistit dostatek lidí, kteří by údržbu prováděli. Dnes pracují pro Škodu Transportation, a pokud by nepřešli k nám, vzhledem k současnému stavu na trhu práce bychom tyto profese těžko sehnali.

Opozice vám snad ještě více než okolnosti samotného zadání zakázky vyčítala, že jste předem o smlouvě za miliardy korun neinformoval radu města, ani dozorčí radu podniku. V tomto pochybení uznáváte?

Vždycky je prostor pro zlepšení, a to i v komunikaci s dozorčí radou. Nicméně dozorčí rada o našich krocích v tomto případě informována byla. A navíc uzavření smlouvy bylo výlučně v kompetenci představenstva dopravního podniku, takže jsme nepotřebovali souhlas dozorčí rady a ani rady hlavního města.

Přesto náměstek pro dopravu a předseda dozorčí rady Adam Scheinherr (Praha sobě) přislíbil, že upraví stanovy tak, aby představenstvo příště muselo v případě takto vysokých zakázek předem souhlas dozorčí rady či rady města získat.

To byl i výsledek jednání na čtvrtečním zastupitelstvu, kdy rada města dostala za úkol toto nově reflektovat ve stanovách společnosti.