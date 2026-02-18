Pavel v Praze probere otázku drog, navštíví Cibulku i Dívčí hrady

Někdejší kolonie dělnických domků v Praze 5 v 90. letech obývali squatteři. V roce 1997 přešla Buďánka do správy městské části a byla vyhlášena památkovou zónou. Většina objektů byla kvůli špatnému stavu zbourána, první kompletně obnovený objekt byl otevřen v roce 2016, má sloužit jako komunitní prostor.
Chátrající usedlost Cibulka v Košířích se má pod patronací Nadace rodiny Vlčkových proměnit v dětský hospic, pomáhat by mohl až 350 rodinám.
Olympiáda je nyní nereálná
Během prvního dne návštěvy diskutoval Pavel se žáky základní školy v Letňanech, přičemž připustil, že se o úřad prezidenta může ucházet znovu. Následně probíral s vedením města problematiku bydlení a dopravních staveb či školství v metropoli. Odpoledne se vydal na nádraží Bubny, kde mu vedení Prahy prezentovalo návrh Vltavské filharmonie. Po návštěvě kampusu Českého vysokého učení technického zamířil na debatu s občany.
Na tiskovém brífinku se Pavel vymezil vůči úvaze ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé), který si dle vlastních slov dovede představit Česko v roli hostitele olympijských her, aniž by měl obavy, že by jejich pořádání vyžadovalo rozsáhlé investice.
„Myslím si, že země jako Česká republika, která se navíc teď potýká s rozpočtovými problémy, za současné situace organizačně ani finančně na pořádání olympijských her nemá,“ řekl prezident.
Pavel Prahu navštívil již v červnu 2023. Před třemi lety při své první oficiální návštěvě Prahy například slavnostně otevřel prezidentskou knihovnu T. G. Masaryka v Masarykově ústavu Akademie věd ČR. Podíval se také do Centra architektury a městského plánování, na stavbu linky metra D a do komunitního rodinného centra Jahoda na Albertově.
Kraje navštěvuje postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 už byl minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v lednu vydal do Olomouckého kraje, dvakrát už byl také v Karlovarském, Královéhradeckém či Libereckém kraji.