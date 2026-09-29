Zdražit MHD nebo parkování je v Praze nutnost, říká kandidát na primátora

Nijak se netajíte ambicemi stát se primátorem. Průzkumy, rozložení sil v Praze a situace mezi jednotlivými stranami vám dávají docela slušné šance. Zkoušíte si už doma primátorský řetěz?
Vždy, když jsem oddával, jsem na krku řetěz měl. Ale stříbrný. Primátor má zlatý, rozdíl je jen v barvě. Takže si to nezkouším doma, ale právě na svatbách. Je to docela otrava, protože je trochu pichlavý.
Ačkoli patříte k jedněm z favoritů, vaše kampaň s heslem o tom, kterak vedete Prahu odborně, působí snad nejvíc nudně. Vaši konkurenti veršují, natáčejí videoklipy. To byl záměr, abyste působili tak nudně?
Možná jsme trošku posedlí tou seriózní prací. Máme za sebou metropolitní plán, což bylo martyrium. Takže nám přijde až blbé o tom veršovat. Máte pravdu, že reklama je jiná disciplína, ale věřím, že voliči pochopí, že to s tou odpovědností myslíme vážně a není to nuda.
Jsem trošku pamětník a jedním z hlavních důvodů, proč ANO s primátorkou Adrianou Krnáčovou prohrálo další volby, bylo, že byly všude zácpy. Tenkrát se stavěla nějaká silnice na Žižkově.