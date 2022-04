Město musí vyvážit potřeby všech lidí, říká náměstek pražského primátora

Budete lídrem kandidátky STAN v podzimních komunálních volbách. Co vás motivuje k tomu, že do toho jdete?

Spojené síly vznikly jako středopravý projekt. Kolegové z TOP 09 se po více než třech letech rozhodli směřovat do projektu SPOLU. Já to respektuji. Sám jsem zůstal stát ve Spojených silách.

Pohádali jste se? Jak hodnotíte spolupráci ve Spojených silách za dobíhající období?

Nepohádali, já se skoro nikdy nehádám. Navzdory mnoha kritikám si myslím, že se udělalo docela dost práce. Spousta projektů se nastartovala. Spousta se popotáhla dál – jako třeba městský okruh, který se přeprogramoval takovým způsobem, že s ním nyní souhlasí i městské části. Příští rok by mohl směřovat k připomínkování a během čtyř let k realizaci nebo vážné fázi povolování. Velmi dobře jsou rozjeté městské projekty jako Nová Palmovka, kde se nám podařilo vyřešit a převzít rozestavěnou budovu. Bez koaličních kolegů a lidí v majetkovém odboru by se to nepovedlo a skoro bych garantoval, že ten barák spadne. Dobře nastartovaná je Pražská developerská společnost a projekty bydlení.

Petr Hlaváček Český architekt a urbanista, v letech 2015 až 2016 ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2018 je zastupitelem hlavního města Prahy za uskupení Spojené síly pro Prahu a 1. náměstkem primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

K bydlení se určitě dostaneme. Zmínil jste důležité věci, ale není to málo? Investic tu za posledních pár let moc nepadlo. Praha je bohaté město, neměla by zkrátka mít větší ambice?

Možná měla, ale magistrát má omezené možnosti. My jsme radikálně zrychlili změny v územním plánu. Ty špatné jsme úplně zastavili. Pozitivní jsme zase doplnili o smlouvy o spoluúčasti. Tím jsme ušetřili dva až tři roky a vytvořili mapy, kde se dá nyní stavět. Město zase tolik pozemků nemá. Ty, které máme, neprodáváme a společně s Pražskou developerskou společností je chceme rozvíjet. Zahájili jsme dokumentaci na skoro sedm tisíc bytů. Když to porovnám s obdobným procesem u soukromého developera, tak jsme stejně rychlí, možná o něco rychlejší. V příštím volebním období by se mohly začít stavět první městské domy.

Vraťme se ještě k tomu okruhu. To pálí mnoho Pražanů. Město je neuvěřitelně „zasekané“. Je okruh pro vás priorita?

Máte pravdu. Ony dopravní stavby nejsou vnímané čistě jako infrastrukturní. Lidé se na ně mnohdy dívají jako hodně neohleduplné, trčící a betonové. Okruh je navržený jako propojení dopravní stavby, zeleně i investičních příležitostí. To je přístup, který je potřeba. Přijde mi, že se až hloupě vyhrocuje vztah mezi automobilismem, pěšími a cyklisty. Přitom se dá celkem dobře vyjít s přirozeného rozdělení. To je 43 procent veřejná doprava, 33 individuální automobilová, 23 pěší a jedno až dvě procenta cyklo. Když si ta procenta vezmete a proporčně chcete investovat, tak vám vlastně vychází, co jsme již naplánovali. Do veřejné dopravy, která potřebuje posílení už jenom kvůli metru D, chceme dát zhruba 100 miliard. Městský okruh vyjde na 80. Musíte opravovat chodníky či náměstí a tím podporovat pěší dopravu, ale logicky musíte dát něco i do toho cyklo. Kdybych začal z druhé strany a řekl, že se musí dát dvě nebo tři miliardy do cyklostezek, tak mě všichni utlučou. Když se na to díváte komplexně, je to přirozené.

S kým chcete tuhle výstavbu politicky realizovat? Znovu se zeptám, jestli vás nemrzí, že se TOP 09 v Praze rozhodla pro spolupráci s ODS?

Já to respektuji. Osobně inklinuji ke středové pozici, už jenom proto, že město je pro všechny. Je třeba vyvážit všechny potřeby. Proto to zjednodušeně vysvětluji na segmentu dopravy, kde se po čase ukázalo, že strany jsou po jednání schopny vyváženějšího přístupu. Ona i v západních městech se osvědčuje středová pozice, protože má jistou možnost diskusi moderovat. Výsledná koalice se má sestavit co nejblíž tomu středu.

Co byste považoval za volební úspěch, případně neúspěch?

Myslím, že do zdravého souboje nemá cenu jít, pokud nechcete vyhrát.