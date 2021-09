Neberte nám lokálky. Podporu tratím vyjádřilo přes pět tisíc Středočechů

„Kdyby všichni, kteří petici podepsali, vlaky využívali, neměli bychom důvod je rušit,“ poznamenal zase zastupitel Jan Lička.



Ušetří desítky milionů

Kraj se chystá zrušit tucet tratí a vlaky na nich nahradit autobusy. A to už od prosince. Počítá tak s úsporou až 52 milionů korun.

„Některé vlaky obsazené z deseti procent, jiné z pěti procent a někde se vytíženost blíží nule. Třeba na trati Čelákovice–Mochov veze vlak běžně jen jednoho cestujícího. Průměrně jeden cestující na lokálních tratích stojí kraj 108 tisíc korun ročně,“ argumentovala přednedávnem řečí čísel hejtmanka Petra Pecková.

Petice, která nesouhlasí s takovým rozhodnutím, upozorňuje, že hejtmanství jde i proti evropskému trendu. V blízkém zahraničí totiž menší tratě naopak obnovují a udržují. Její předkladatelé rovněž požadují, aby soupravy byly moderní a pohodlné. Jen tak lze prý přilákat více pasažérů.

„Je mýtus, že některé vlaky zamořují životní prostředí. Naopak, i ty staršího data splňují emise. Vlak na rozdíl od autobusu bez problémů přepraví kola i kočárky, je v něm toaleta,“ zdůrazňuje některé přednosti vlakové dopravy autor petice Štěpán Hálek.

S velkými výhradami kritizuje chystanou redukci lokálek také krajská opozice. Tento krok považuje za nekoncepční a odmítá jej. „Na jedné straně chce kraj pumpovat peníze do trolejbusové dopravy, jejíž návratnost není zcela jasně prokázána, na druhé straně ruší lokální spoje na tratích, do jejichž rekonstrukcí byly investovány stovky milionů korun,“ říká předseda opozičního klubu zastupitelů ANO Martin Herman.

Koalice se ale ohrazuje a tvrdí, že mnohé požadavky petentů nejsou reálné. Především ekonomicky. „Nenaplňuje nás to radostí, děláme to proto, že to považujeme za nutné. S mnohým, co je v petici, souhlasím, i já bych si přál, aby i na lokálních tratích jezdily moderní soupravy. Ale musíme si uvědomit, že to musí být v nějakých ufinancovatelných relacích. Letos jsme na více než třech miliardách korun doplatků na veřejnou dopravu,“ reagoval na výtky Petr Borecký.



Zároveň připomněl strmý růst prostředků, které jdou v posledních letech na zajištění spojů pro středočeské cestující. Tímto tempem by podle něj za dva roky dosáhly až sedmi miliard korun ročně.

„Na veřejnou dopravu dáváme stále více a kraj nemá nafukovací rozpočet. Chyběly by nám pak peníze třeba na školství,“ prohlásil.

Podle ANO je ale potřeba uvažovat tak, že veřejná doprava je službou občanům. „A ta většinou není zisková. I kdyby tam jezdilo jen deset lidí denně, měli bychom jim dát možnost výběru, zda chtějí jezdit autobusem, nebo vlakem. A rušením vlaků jim možnost bereme a nutíme je, aby využívali jen jeden způsob dopravy,“ upozornil další opoziční zastupitel Miroslav Samaš.

Lokálky jako volební kampaň

Nejen radní Borecký, ale také někteří zastupitelé za ODS upozornili na předvolební rozměr debaty před blížícími se říjnovými parlamentními volbami. A poukázali i na aktivitu vedení resortu dopravy. „Ministr Havlíček se pasoval do role zachránce lokálek, přitom na domlouvané jednání o tomto tématu nedorazil,“ podotkl radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.

Právě Karel Havlíček se nedávno vypravil do Rožmitálu pod Třemšínem, tedy do místa, kde veřejností hýbe avizované zrušení železničního spojení do nedaleké Březnice.

„Zásadním způsobem nesouhlasím. Zaprvé to nebylo projednáno ani s ministerstvem, ani se Správou železnice (SŽ) a Českými drahami. A považuji za naprosto nepřípustné, aby stát prostřednictvím SŽ vydával stovky milionů korun do tratí a nádraží a následně se za pár měsíců rušily,“ argumentoval ministr dopravy, který podbrdské městečko navštívil v den, kdy si tamní připomínali 122. výročí zprovoznění nyní ohrožené trati.



Připravované rušení spoje se nelíbí ani lokálním politikům. „Plán na úplné zastavení osobní dopravy nás zaskočil. Dozvěděli jsme se o tom v červenci z mailu. Velice nás zklamalo, že krajský radní Petr Borecký při osobním jednání nenavrhl ani úpravu rozsahu objednávaných spojů,“ poznamenal třeba rožmitálský starosta Pavel Bártl.