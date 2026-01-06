Pryč s bílým světlem, vyzývá petice proti LED svítidlům v Praze. Odborníci souhlasí

  21:38
V Praze vznikla petice, která požaduje ukončení výměny původního veřejného osvětlení za LED svítidla s bílým světlem. To je v noci podle iniciativy Chraňme pražskou noc škodlivé pro lidské zdraví, zvířata i rostliny. S tím souhlasí i někteří odborníci. Výměna světel však podle spolčenosti Technologie hlavního města Prahy vyplývá ze záměru Evropské unie ukončit výrobu sodíkových výbojek.
Petici za den od on-line spuštění podpořilo téměř čtyři tisíce lidí. Spoluzakladatelka pořádající iniciativy Chraňme pražskou noc a pražská opoziční zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha Sobě) ji chce projednat na únorovém městském zastupitelstvu. K tomu musí nasbírat tisíc fyzických podpisů Pražanů.

Výměna sodíkových výbojek vyplývá z evropské legislativy, uvedla společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má osvětlení v metropoli na starosti.

Městská firma THMP v posledních letech vyměňuje původní sodíkové výbojky s teplým oranžovým světlem za bílá LED svítidla na základě zadání od vedení města.

Společnost v úterý zopakovala, že důvodem je záměr Evropské unie ukončit výrobu používaných sodíkových výbojek, který měl platit od letoška. Jeho platnost byla zatím oddálena na příští rok.

„Z hlediska veřejného osvětlení to znamená nutný postupný přechod na moderní bezrtuťové technologie, zejména LED. Stejně tak už byla po roce 2022 ukončena produkce standardních výbojkových svítidel,“ dodala firma.

Iniciativa Chraňme pražskou noc podle THMP šíří o modernizaci veřejného osvětlení v Praze zjednodušené, místy nepravdivé a účelově vytržené informace. Obnova veřejného osvětlení není volba, ale povinnost, dodala městská společnost.

Podle zástupců magistrátu a THMP je nutné dokončit výměnu za LED technologii v následujících letech, kdy ještě budou k dispozici skladové zásoby sodíkových světel.

Podle informací iniciativy Chraňme pražskou noc je aktuálně za bílá LED světla vyměněno asi 18 tisíc svítidel, kterých je podle dřívějších vyjádření THMP v metropoli celkem asi 136 tisíc.

Proti výměně se staví někteří odborníci. „Bílé světlo do nočního prostředí nepatří. Modrá složka, kterou obsahuje, škodí jak lidem, tak volně žijícím druhům. Není možné dělat z noci den. Je třeba bezodkladně zastavit nesmyslný čtyřmiliardový plán výměny, který je krokem dvacet let zpátky. Čím dříve situaci napravíme, tím méně bude Prahu stát výměna konfliktních instalací,“ uvedl světelný expert Hynek Medřický, který zaštiťuje petici iniciativy Chraňme pražskou noc.

Petenti požadují, aby město zastavilo dosud uskutečňovanou výměnu, vyměněná svítidla opět osadila oranžovým světlem a uspořádala k tématu odborné kolokvium se zastoupením odborníků či zájmových sdružení, dodala Drápalová.

Bílé světlo podle ní škodí i zeleni. „Všichni mluví o tom, jak jsou v Praze potřeba stromy, ale najednou Praha utrácí miliardy na výměnu osvětlení, v jejímž důsledku budou stromy strádat. Vedení města musí svůj plán přehodnotit,“ uvedla zastupitelka.

Problémem podle iniciativy není LED technologie, ale používání nevhodného typu světla. Z navrhované odborné debaty by podle ní měly vyplynout principy, jako kde je třeba v noci svítit, a kde ne, a jaké typy svítidel, barevnosti světla a výšky sloupů jsou vhodné pro různé situace.

„To, co vidíme u nových instalací (nejen) v Praze, je důsledek ignorování vědeckého poznání, nekompetence a hájení obchodních zájmů světelného průmyslu místo veřejného zdraví a kvality života občanů,“ dodal další člen iniciativy Mikuláš Roubíček.

