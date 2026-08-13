Odlitek objevili stavbaři při výkopových pracích pro kancelářský projekt PernerKa, který v ulici letos v únoru otevřel společný podnik KKCG Real Estate Group a Alma Development.
Sochu ve středu odhalili zástupci developerů a Prahy 8, která sochu spolu s přilehlým parkem v budoucnu získá do majetku.
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Desetitunový historický odlitek sochař ponechal v původním zkorodovaném stavu a doplnil jej o moderní prvky z nerezové oceli. Součástí díla je i vnitřní nasvícení. Praha 8 uzavřela s investory dohodu, na základě které kromě uměleckého díla vznikne i veřejně přístupný park. Obojí po pěti letech převezme do majetku městská část.
„Díky dohodě s investorem vzniká veřejný park i umělecké dílo, které nakonec přejdou městu a do správy Prahy 8. A navíc se podařilo zachránit autentický kus historie Karlína a vrátit ho přesně tam, kam patří,“ uvedl místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil. Radní Jana Salomonová dodala, že městská část se dlouhodobě snaží o zachování a obnovu historických uměleckých děl stejně jako o vznik nových.
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Městská část aktuálně pracuje na obnově parčíku u fontány mezi Koupalištěm Ládví a Kurkovou ulicí na sídlišti Ďáblice, kam se vrátí replika původní bronzové plastiky žabáka, jejíž originál někdo v roce 2008 ukradl. Radnice plánuje také obnovit umělecké vodní dílo od sochaře Vladimíra Kýna nazývané Prameník, které v minulosti zdobilo centrální park sídliště Ďáblice mezi paneláky v ulici Famfulíkova. Vrátit se má na původní místo i s původní odpočinkovou zónou.
Kancelářská budova v Pernerově ulici podle informací investorů zahrnuje 9 300 metrů čtverečních kancelářských prostor a 700 metrů čtverečních retailových ploch. Hlavními nájemci objektu jsou technologická digitální agentura ACTUM Digital a poskytovatel privátních flexibilních kanceláří a coworkingu Scott.Weber Workspace.