Pozemek v ulici Na Knížecí sloužil dříve jako parkoviště, Penta ho získala při převzetí firmy ČSAD Praha holding v roce 2023.
Projekt Momentum firmy postaví poblíž stanice metra Anděl, autobusového terminálu Na Knížecí a nedaleko od Smíchovské náplavky. Budova se nachází u vstupu do nové smíchovské čtvrti a je součástí přeměny bývalých brownfieldů v okolí železniční stanice.
V budově budou byty o dispozicích 1+kk a 2+kk. Nejmenší budou mít 22 metrů čtverečních a největší kolem 45 metrů čtverečních. Všechny budou kompletně vybavené včetně kuchyně se spotřebiči, vestavěného nábytku a zařízení interiéru.
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Součástí stavby bude wellness, posilovna, společenská místnost, střešní terasa, společné pracovní prostory a relaxační zóny. Dále tam budou obchody a některé služby. Podle Rudolfa Vacka by bydlení v Momentum mělo být zajímavé například pro mladé lidi.
„Mladá generace dnes hledá něco jiného než před deseti nebo patnácti lety. Chce žít v centru dění, mít vše na dosah a neztrácet čas dojížděním. Byt není jediným místem, kde tráví svůj volný čas. Proto vedle samotných bytů vzniknou také rozsáhlé sdílené a komunitní prostory, které rozšiřují kvalitu bydlení daleko za hranice jednotlivých jednotek,“ uvedl Rudolf Vacek, výkonný ředitel Penta Real Estate pro ČR.
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Architektonický návrh vytvořilo studio Aulík Fišer Architekti. To se v minulosti podílelo na podobě čtvrti Brumlovka v Praze 4. Zároveň bude také s dalšími ateliéry spolupracovat na nové podobě Florence, za kterou stojí právě Penta Real Estate
Na fasádě budovy Momentum pak vznikne umělecké dílo autorů Jiřího Franty a Davida Böhma. Jejich práce připomínají grafitti, karikatury, komiks nebo nesou prvky konceptuálního umění.
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V Praze Penta staví byty například v projektech Mocca Vysočany, Nová Waltrovka či na Smíchově. Nové kanceláře pak připravuje v ulicích Hybernská, Vinohradská a v projektu Churchill III nad hlavním nádražím. Zároveň Penta Real Estate v hlavním městě připravuje větší přestavby na Florenci a na Vítězném náměstí.
V minulém roce začala v Londýně společně s britskou společností Ballymore stavět rezidenční projekty Embassy Gardens, Canary Wharf a Brentford.