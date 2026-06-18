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Na Smíchově přibude 240 malometrážních bytů, postaví je Penta se Sekyrou

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  11:57
Na pražském Smíchově vyroste ve spolupráci Penta Real Estate a Sekyra Group 240 vybavených malometrážních bytů za 1,3 miliardy korun. Projekt s názvem Momentum by měl být dokončen v roce 2028. Developerské společnosti to oznámily v tiskové zprávě, na projekt letos získaly stavební povolení.
Vizualizace projektu Momentum Smíchov, v rámci nějž postaví Penta Real Estate a...

Vizualizace projektu Momentum Smíchov, v rámci nějž postaví Penta Real Estate a Sekyra Group 240 malometrážních bytů | foto: Penta Real Estate

Vizualizace projektu Momentum Smíchov, v rámci nějž postaví Penta Real Estate a...
Vizualizace projektu Momentum Smíchov, v rámci nějž postaví Penta Real Estate a...
Vizualizace projektu Momentum Smíchov, v rámci nějž postaví Penta Real Estate a...
Vizualizace projektu Momentum Smíchov, v rámci nějž postaví Penta Real Estate a...
10 fotografií

Pozemek v ulici Na Knížecí sloužil dříve jako parkoviště, Penta ho získala při převzetí firmy ČSAD Praha holding v roce 2023.

Projekt Momentum firmy postaví poblíž stanice metra Anděl, autobusového terminálu Na Knížecí a nedaleko od Smíchovské náplavky. Budova se nachází u vstupu do nové smíchovské čtvrti a je součástí přeměny bývalých brownfieldů v okolí železniční stanice.

V budově budou byty o dispozicích 1+kk a 2+kk. Nejmenší budou mít 22 metrů čtverečních a největší kolem 45 metrů čtverečních. Všechny budou kompletně vybavené včetně kuchyně se spotřebiči, vestavěného nábytku a zařízení interiéru.

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Součástí stavby bude wellness, posilovna, společenská místnost, střešní terasa, společné pracovní prostory a relaxační zóny. Dále tam budou obchody a některé služby. Podle Rudolfa Vacka by bydlení v Momentum mělo být zajímavé například pro mladé lidi.

„Mladá generace dnes hledá něco jiného než před deseti nebo patnácti lety. Chce žít v centru dění, mít vše na dosah a neztrácet čas dojížděním. Byt není jediným místem, kde tráví svůj volný čas. Proto vedle samotných bytů vzniknou také rozsáhlé sdílené a komunitní prostory, které rozšiřují kvalitu bydlení daleko za hranice jednotlivých jednotek,“ uvedl Rudolf Vacek, výkonný ředitel Penta Real Estate pro ČR.

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Architektonický návrh vytvořilo studio Aulík Fišer Architekti. To se v minulosti podílelo na podobě čtvrti Brumlovka v Praze 4. Zároveň bude také s dalšími ateliéry spolupracovat na nové podobě Florence, za kterou stojí právě Penta Real Estate

Na fasádě budovy Momentum pak vznikne umělecké dílo autorů Jiřího Franty a Davida Böhma. Jejich práce připomínají grafitti, karikatury, komiks nebo nesou prvky konceptuálního umění.

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V Praze Penta staví byty například v projektech Mocca Vysočany, Nová Waltrovka či na Smíchově. Nové kanceláře pak připravuje v ulicích Hybernská, Vinohradská a v projektu Churchill III nad hlavním nádražím. Zároveň Penta Real Estate v hlavním městě připravuje větší přestavby na Florenci a na Vítězném náměstí.

V minulém roce začala v Londýně společně s britskou společností Ballymore stavět rezidenční projekty Embassy Gardens, Canary Wharf a Brentford.

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