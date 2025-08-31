Milník pro českou železnici. Pendolino z Prahy do Budějovic pojede dvoustovkou

Autor: ,
  21:07aktualizováno  22:42
České dráhy (ČD) v neděli poprvé na koleje z Prahy do Českých Budějovic vyslaly soupravu Pendolino, která na dvou úsecích trasy pojede svou maximální rychlostí 200 kilometrů v hodině. Tím prolomí dosavadní rekord na české železnici, který dělá 160 kilometrů v hodině. Vypravení prvního z pravidelných spojů se na pražském hlavním nádraží zúčastnil i ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: České dráhy

Nový spoj urazí trasu z Prahy na jih Čech za 95 minut.

Mezi Prahou a jihočeskou metropolí budou od neděle jezdit dvě Pendolina každý den, a to večer ve 20:27 z metropole do Českých Budějovic a ráno před šestou hodinou v opačném směru. Ranním spojem se cestující do hlavního města dostanou o pět minut rychleji, tedy za 90 minut.

Mezi oběma městy již nyní jezdí kromě standardních rychlíků takzvaný Jižní expres, který jede asi 100 minut a staví jen v Táboře. Cena jízdenek bude podle informací ČD pro Pendolino i Jižní expres stejná.

Pendolino je schopné na modernizované trati dosáhnout své maximální rychlosti díky technologii naklápění na úsecích mezi Voticemi a Sudoměřicemi a Doubím a Soběslaví. Podle ředitele ČD Michala Krapince nový spoj také usnadní cestování z východu na jih Čech, protože se jedná o prodloužení vlaku SC 500 z Bohumína do Prahy.

„Fakticky i funkčně tak dochází k prodloužení tohoto spoje a vzniku unikátního přímého spojení Ostrava – Olomouc – Pardubice – Praha – Tábor – České Budějovice,“ uvedl.

Poprvé dvoustovkou. Od konce srpna spojí Prahu s Budějovicemi pendolino

Kupka označil nedělní první vypravení vysokorychlostního vlaku na jih Čech za symbolickou událost. „Vstupujeme do éry, kdy se po české železnici bude jezdit dvousetkilometrovou rychlostí. Je to posun, který nastává po 25 letech, kdy se s jízdním řádem roku 2000/2001 vlaky po České republice rozjely sto šedesátkou,“ řekl.

Cesta z Budějovic do Prahy se zkrátí o deset minut, vlaky zrychlí na 200 km/h

Dodal, že na to musí navázat další zrychlování v úsecích po celé republice. „Chceme, aby zrychlování železnice směřovalo právě k tomu, aby se co nejrychleji provázala jednotlivá města v rámci České republiky,“ řekl.

Nejbližší zrychlení by podle ministra mělo nastat mezi Brnem a Přerovem, kde už vzniká další úsek trati umožňující rychlost 200 kilometrů za hodinu. Krapinec k tomu uvedl, že ČD jsou na to připraveny a vlakové jednotky ComfortJet s novými vysokorychlostními lokomotivami Vectron jsou schopné dosáhnout dokonce rychlosti až 230 kilometrů v hodině.

Od ďábelské jízdy pendolina uteklo 20 let, české vlaky se stále rekordu neblíží

Pendolino zařazují dráhy mezi své prémiové vlaky. Poprvé byly v ČR uvedeny do zkušebního provozu před Vánocemi 2004, od prosince 2005 Pendolino jezdí pravidelně na trase Praha - Ostrava a dalších důležitých tratích. V současnosti dráhy provozují šest jednotek Pendolino, každá z nich má sedm vozů. Další vlak je od nehody v roce 2022 mimo provoz. Vlaky mají maximální provozní rychlost 200 kilometrů v hodině.

Nejčtenější

31. srpna 2025  17:26,  aktualizováno  22:55

