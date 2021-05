Praha dostala mimořádnou slevu na PCR testy pro školy, koupila jich 9 tisíc

Magistrát pro žáky zatím vysoutěžil 9 tisíc testů PCR s levnější cenovkou 155 korun.



„To byla skutečně nabídka pouze pro nás. Praze ji nabídla laboratoř EUC, aby ukázala, že chtějí chránit děti,“ potvrdil redakci MF DNES radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).



Testy město vysoutěžilo za 1 395 000 korun a bude je distribuovat do 29 škol, které zřizuje. EUC Laboratoř nabídla nejnižší cenu v rámci své snahy vrátit děti bezpečně do školy.

„Řada mých kolegů a spolupracovníků má školou povinné děti, takže situaci spojenou s návratem dětí do škol vidíme z několika úhlů a osobně se nás dotýká. Domnívám se, že prioritou je potřeba najít cestu, jak zajistit bezpečný pobyt dětí ve škole a zároveň minimalizovat zátěž dětí i škol spojenou s vlastním testováním. Proto jsme se rozhodli školy oslovit s nabídkou, kterou jsme pracovně nazvali ‚První pomoc školám‘,“ uvedla k nabídce provozní ředitelka EUC Laboratoří Kateřina Veselá.



Mimořádně nízká cena testů, které za běžných okolností stojí okolo čtyř set korun, ale není podle radního Šimrala dlouhodobá. Lze předpokládat, že magistrát bude po nějaké době nakupovat testy opět za běžnou cenu.



Radní Šimral také uvedl, že výhodnější by bylo takzvané poolování, kdy do jedné nádobky plivne více lidí, a ta se vyšetří jako jeden vzorek.

„Dlouhodobě udržitelná cena by se pohybovala asi kolem 400 korun u single PCR. Kdyby se poolovaly dva testy, což je stejně citlivé jako u single PCR, tak by to znamenalo právě cenu 200 korun na jeden test,“ dodal Šimral.



Případné poolování právě zvažuje ministerstvo zdravotnictví s hygieniky. Vedení Prahy očekává, že bude povolen pooling maximálně pěti testů, aby se ještě zachovala dostatečná citlivost.

Pražský magistrát také vítá rozhodnutí ministerstva školství přispívat školám právě na PCR testy, které si pořídí.



Minulý týden ministr školství Robert Plaga (ANO) uvedl, že na to bylo uvolněno 100 milionů korun s tím, že na jeden test bude ministerstvo přispívat 200 korun. V současnosti stát do škol distribuuje antigenní testy v hodnotě asi 30 korun.