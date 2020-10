Droga je jako rychlík, nevystoupíte, říká autor protidrogového vlaku

Proč právě protidrogový vlak? Jak vás to napadlo?

Navrhoval jsem dětské koutky a programy pro děti. Před 19 lety se mi předávkoval blízký kamarád na pervitin. Pak jsem zjistil, že pro náctileté neexistuje žádný preventivní program, který by je zaujal. Chyběla takzvaná zážitková pedagogika. Protidrogové programy, které děti znají ze škol, samy nazývají „bába u tabule“. Doslova nám to tak píšou i do dotazníků po skončení prohlídky našeho vlaku. Ten je vlastně obrovská školní pomůcka, která váží 300 tun.