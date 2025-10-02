Kudy na pracák, vím. Pavel Novotný má brzy přijít o zastupitelský mandát

Adam Hejduk
  16:33
Když bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) ve čtvrtek ráno opouštěl libereckou věznici, stále ještě byl zastupitelem Řeporyjí. Mandát si udržel po celou dobu tříměsíčního pobytu za mřížemi. Vězení tak opustil ještě s mandátem. Brzy by o něj ale měl přijít. Zrušit mu ho má ředitel magistrátu.

Novotný v polovině června rezignoval na křeslo starosty Řeporyjí a oznámil, že stáhne stížnost proti změně podmíněného trestu za nepodmíněný a nastoupí do vězení. Soud ho do něj poslal za spáchání přestupků během podmínky.

„Rozhodl jsem se vyvodit osobní zodpovědnost, a to bude mít následky, které se neslučují s výkonem funkce starosty,“ prohlásil tehdy na jednání Novotný.

O dva týdny později se za ním zavřela brána pankrácké věznice. Zároveň se rozběhl komplikovaný a právně poměrně nejasný proces zrušení jeho zastupitelského mandátu.

Rozhodne ředitel magistrátu

V případě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, totiž zaniká mandát, vysloví-li to zastupitelstvo.

Už v této první fázi panují neshody, zda skutečně zastupitelé mohou takto mandát odejmout, nebo se tak stane ze zákona a zastupitelstvo to jen vezme formálně na vědomí, čímž proces dokončí.

Na červencové schůzi zastupitelstva se tak nicméně nestalo, a tak magistrát v souladu se zákonem vyzval ke konání dalšího mimořádného zastupitelstva, které se uskutečnilo 19. září. Ani na něm ale Novotný o mandát nepřišel.

„Měli jsme různé a v čase se vyvíjející, často protichůdné názory. Nicméně nakonec zastupitelstvo mandát nezrušilo. Osobně mi nepřijde správné, abych takto rozhodoval de facto o svém politickém konkurentovi. Zároveň si nemyslím, že bychom měli něco takto ověřovat, jak popisují některé výklady. Celá ta otázka je velmi nejasná, a proto mi přijde nejlepší, aby o tom rozhodl někdo kompetentní. Teď je to v povolaných rukách,“ říká David Roznětinský (TOP 09), který Novotného nahradil ve funkci starosty.

Úřad podle něj ve čtvrtek ráno odeslal na magistrát zápis z mimořádného jednání zastupitelstva, čímž se případ přesouvá na stůl ředitele magistrátu Tomáše Havla, který má konat v případě, že ani na druhé schůzi zastupitelé mandát neodeberou.

Ani magistrát si nicméně na začátku nebyl jistý, jak má v případě, že se věc dostane až do této fáze, postupovat. Formulace je totiž stejná jako v případě první dvou kroků, tedy že mandát zanikne, vysloví-li to ředitel magistrátu.

„Na základě vzniklé situace, kterou se ředitel Magistrátu hlavního města Prahy zabývá již několik měsíců, jsme si k problematice zániku mandátu člena zastupitelstva městské části vyžádali několik stanovisek ministerstva vnitra a ověřili existenci podmínky pro zánik mandátu u Obvodního soudu pro Prahu 5,“ sděluje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Stanoviska podle něj vykládají formulaci jako povinnost pro ředitele magistrátu mandát zrušit. „Zákon o volbách do zastupitelstev obcí, který se na tuto situaci vztahuje, žádný termín řediteli Magistrátu pro vyslovení zániku mandátu nestanovuje,“ dodává Hofman. Paradoxně je tedy úplně jedno, že je Novotný už zpátky a odpadla tím jeho faktická nemožnost plnit úkoly spojené s členstvím v zastupitelstvu.

Havel k tomuto kroku tedy přistoupí, hned jak se seznámí s ve čtvrtek odeslaným zápisem ze schůze zastupitelstva, k čemuž by pravděpodobně mělo dojít až příští týden.

Konec 15 let dlouhé éry

Ze starosty Novotného, ze kterého se stal zastupitel Novotný, tak brzy bude pouze občan Novotný. „Jsem zastupitelem už od roku 2010. Budu-li cítit zájem, postavím nové hnuti nebo se vrátím do ODS a vlítnu do toho zase od začátku. Favorit nebudu, ale proženu je tam. To mi šlo vždycky,“ komentuje Novotný situaci pro iDNES.cz.

„Řeporyje jsou v dobrých rukách. Pokud mi magistrát sebere mandát, který mi lidi odejmout odmítají, nepotřebuji ho na to, abych pro Řeporyje něco dělal. Kudy na pracák, vím. No stress,“ dodává.

