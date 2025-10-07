Pavel Novotný o mandát zastupitele bojuje, případ chce dát k soudu

Křeslo zastupitele si Novotný zachoval i poté, co rezignoval na post starosty a strávil celé tři měsíce za mřížemi. Zákon nechává v takovém případě rozhodnutí nejdříve na zastupitelích obce, ti ale Novotnému ani v jednom ze dvou jednání mandát nezrušili. Teď dostal věc na stůl ředitel magistrátu, který v souladu se stanoviskem ministerstva vnitra a Obvodního soudu pro Prahu 5 mandát zruší.
Zavřeli mě na celu s feťáky i vrahy, na samotce jsem dřepoval, líčí Pavel Novotný
„Dopředu jsme avizovali, že pan ředitel bude postupovat podle zákona bez zbytečného odkladu, proto o vyslovení zániku mandátu člena zastupitelstva městské části rozhodne bez zbytečného odkladu po prostudování zaslaného zápisu z jednání zastupitelstva městské části při současném respektování postupu stanoveného zákonem,“ sděluje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Proti tomuto rozhodnutí se hodlá Novotný bránit. Poukazuje především na to, že nyní už mu výkon trestu nebrání v práci zastupitele a zákon je špatně napsaný. Případ plánuje dát k soudu, tím by zrušení mandátu pozdržel. A do komunálních voleb zbývá zhruba rok.
Kudy na pracák, vím. Pavel Novotný má brzy přijít o zastupitelský mandát
„Jsem zastupitel s mandátem od lidí a oni mi ho berou. O tom ale bude muset rozhodnout až soud. Mám skvělého náhradníka a opravdu nechci dělat problémy. Jsem ale váš zastupitel nepřetržitě od roku 2010, přes všechna svá alotria jste mi to trpěli a já, pokud jsem se dostatečně probral a dospěl, drze věřím tomu, že jím budu i příště,“ vzkazuje Novotný řeporyjským obyvatelům.
„Ať jsem byl v opozici, v koalici, na trůnu, či v suterénu jako teď, plnil jsem svěřený úkol a budu chystat rozsvěcení stromečku i jako ‚obyčejný občan‘, to je jasná věc. Jdu shánět živá zvířátka do živého betlému a nějaké další legrace na náměstí,“ dodal Novotný.
2. října 2025