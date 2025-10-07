Pavel Novotný o mandát zastupitele bojuje, případ chce dát k soudu

Adam Hejduk
  15:06
Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) není ani týden zpět z vězení a už vyráží do boje proti úřadům. Nechce se totiž vzdát mandátu zastupitele, který mu magistrát hodlá zrušit kvůli nepodmíněnému trestu.
Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025)

Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025) | foto: ČTK

Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025)
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný opustil vazební věznici v...
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný opustil vazební věznici v...
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný opustil vazební věznici v...
13 fotografií

Křeslo zastupitele si Novotný zachoval i poté, co rezignoval na post starosty a strávil celé tři měsíce za mřížemi. Zákon nechává v takovém případě rozhodnutí nejdříve na zastupitelích obce, ti ale Novotnému ani v jednom ze dvou jednání mandát nezrušili. Teď dostal věc na stůl ředitel magistrátu, který v souladu se stanoviskem ministerstva vnitra a Obvodního soudu pro Prahu 5 mandát zruší.

Zavřeli mě na celu s feťáky i vrahy, na samotce jsem dřepoval, líčí Pavel Novotný

„Dopředu jsme avizovali, že pan ředitel bude postupovat podle zákona bez zbytečného odkladu, proto o vyslovení zániku mandátu člena zastupitelstva městské části rozhodne bez zbytečného odkladu po prostudování zaslaného zápisu z jednání zastupitelstva městské části při současném respektování postupu stanoveného zákonem,“ sděluje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Proti tomuto rozhodnutí se hodlá Novotný bránit. Poukazuje především na to, že nyní už mu výkon trestu nebrání v práci zastupitele a zákon je špatně napsaný. Případ plánuje dát k soudu, tím by zrušení mandátu pozdržel. A do komunálních voleb zbývá zhruba rok.

Kudy na pracák, vím. Pavel Novotný má brzy přijít o zastupitelský mandát

„Jsem zastupitel s mandátem od lidí a oni mi ho berou. O tom ale bude muset rozhodnout až soud. Mám skvělého náhradníka a opravdu nechci dělat problémy. Jsem ale váš zastupitel nepřetržitě od roku 2010, přes všechna svá alotria jste mi to trpěli a já, pokud jsem se dostatečně probral a dospěl, drze věřím tomu, že jím budu i příště,“ vzkazuje Novotný řeporyjským obyvatelům.

„Ať jsem byl v opozici, v koalici, na trůnu, či v suterénu jako teď, plnil jsem svěřený úkol a budu chystat rozsvěcení stromečku i jako ‚obyčejný občan‘, to je jasná věc. Jdu shánět živá zvířátka do živého betlému a nějaké další legrace na náměstí,“ dodal Novotný.

2. října 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi střelce a...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Poplach na letišti v Praze. Z Terminálu 2 se musely evakuovat stovky lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze se odehrála dramatická událost. Stovky cestujících se musely kvůli vyhlášenému poplachu evakuovat z druhého terminálu, který je určen pro lety do zemí Schengenského...

Pavel Novotný o mandát zastupitele bojuje, případ chce dát k soudu

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) není ani týden zpět z vězení a už vyráží do boje proti úřadům. Nechce se totiž vzdát mandátu zastupitele, který mu magistrát hodlá...

7. října 2025  15:06

Jak bude vypadat Praha v roce 2030: metro bez řidičů, nové čtvrti i vlak na letiště

Prahu čekají v příštích letech velké stavební proměny. Nové metro, most, nádraží i celá čtvrť na Smíchově. Projekty za stovky miliard korun zvýší kvalitu dopravy i každodenní život obyvatel. Jak se...

7. října 2025

Tragická smrt dítěte? V kolínském bytě našli mrtvého a těžce zraněnou ženu

Kriminalisté vyšetřují velmi závažný incident v Kolíně, kde se v tamním bytě zřejmě odehrála rodinná tragédie. Policisté zde nalezli mrtvého člověka, podle informací iDNES.cz šlo o nezletilé dítě, a...

7. října 2025  14:28

Úspěšný konec soudních tahanic. Za nezákonné stíhání dostane vědec půl milionu

Za nezákonné stíhání v případu údajných daňových úniků náleží vědci a pedagogovi Ladislavu Novotnému odškodné 500 000 korun, rozhodl pravomocně odvolací Městský soud v Praze. Uznávanému vědci, jenž...

7. října 2025  14:04

Zloděj vlezl do domu střechou, usvědčila ho bota. Ukradené hodinky chtěl roztavit

Kriminalisté navrhli obžalovat dvaapadesátiletého muže, který se v červnu vloupal do kanceláře v Praze 8. Ukradl tam šperky a hotovost, čímž způsobil škodu za více než milion korun. Lup pak schoval...

7. října 2025  12:59

Prahu 5 sužují divočáci, pohybují se i u domů. Radnice podnikne rázné kroky

V Praze 5 se letos přemnožila divoká prasata. Pohybují se i v blízkosti obytných domů například na Barrandově, v Košířích a Jinonicích. Radní městské části v pondělí rozhodli, že úřad vyplatí...

7. října 2025  12:16

Praha hledá zhotovitele tramvajové tratě na Strahov, stavba vyjde na miliardu

Pražský dopravní podnik vypsal veřejnou zakázku na stavbu tramvajové tratě z Malovanky na Strahov. Hodnota zakázky je 1,02 miliardy korun bez DPH. Realizace by měla trvat 18 měsíců. Práce začnou na...

7. října 2025  9:08

Řidič v Lysé nad Labem nepřežil srážku s vlakem. Na přejezd vjel, když svítila světla

V Lysé nad Labem odpoledne zemřel řidič osobního auta, které se na přejezdu srazilo s vlakem. Hasiči Správy železnic z vlaku evakuovali 450 cestujících. Na místě zasahoval vrtulník záchranné služby....

6. října 2025  18:04,  aktualizováno 

Policie přesvědčila muže na Žižkově, aby slezl ze střechy domu

V ulici Zelenky-Hajského na pražském Žižkově zasahovali několik hodin policisté u muže, který hrozil, že skočí ze střechy domu. „Na místě byli policejní vyjednávač i zásahová jednotka. Muže se...

6. října 2025  18:08,  aktualizováno  18:43

Ženu chtěl vzít do strip baru, v blízkosti hvězd selhal. Nyní veze Sabah do Prahy

Cesta z Ázerbájdžánu do Česka rozhodně není krátká. Litevský kouč Rimas Kurtinaitis by mohl povídat. Do pražské haly Královka přiváží k utkání úvodního kola Ligy mistrů nevyzpytatelný výběr Sabah...

6. října 2025  18:30

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Stavební dělník

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 316 volných pozic

Tým se proměnil, ambice zůstaly. Pražanky odstartují pouť za obhajobou v Bourges

S omlazeným a výrazně obměněným týmem, ale také s nejvyššími ambicemi. Basketbalistky ZVVZ USK Praha vykročí ve středu na palubovce Bourges za obhajobou triumfu v Eurolize, na kterou už se stihly...

6. října 2025  17:15

Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Sparťanský záložník Patrik Vydra měl v nedělním derby (1:1) za zákrok na slávistu Ivana Schranze dostat červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Chyboval hlavní sudí Jan Všetečka i...

6. října 2025  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.