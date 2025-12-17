Protestuji proti izraelským zločinům. Čižinský na jednání vyvěsil vlajku Palestiny

Redakce iDNES.cz Čižinského oslovila s prosbou o vyjádření. „Pravidelně se snažím protestovat proti izraelským (a vlastně i našim) zločinům na Palestincích,“ reagoval písemně. „V Praze 1 je to o to potřebnější, jelikož staré struktury ODS, ANO, Rezidenti 1 Daniela Hodka, vyloučení Piráti s podporou STAN, KDU-ČSL a spol. mají stále na budově radnice vyvěšenou izraelskou vlajku,“ dodal.
Na pražské radnici kdosi vyvěsil palestinskou vlajku, média zmátl falešnou zprávou
K situaci se redakci vyjádřil také opoziční zastupitel Prahy 1 Petr Burgr (KDU-ČSL). „K vyvěšování palestinské vlajky na jednání zastupitelstva mohu pouze říci, že tato vlajka již dávno nesymbolizuje stát Palestina, ale stala se symbolem terorismu a nenávisti vůči Židům,“ řekl. Na jednání zastupitelstva městské části podle něj nepatří. „Bohužel se tímto způsobem zviditelňují členové strany Levice,“ uzavřel.
Pavel Čižinský se proti podpoře Izraele vymezoval již v minulosti. Například letos v květnu se opozice na jednání zastupitelů neúspěšně pokusila prosadit sundání vlajky.
„Já se vyjadřuju na podporu lidských práv. Izrael v Palestině páchá strašné věci. A pokud jde o vlajku, tak já budu prosazovat, aby tam ta vlajka nebyla. V této fázi však jde spíš o sundání izraelské vlajky. Její vyvěšení totiž teď logicky znamená podporovat, co se děje teď, co teď Izrael dělá. On to činí už mnoho let, ale teď to vrcholí. Měli bychom se izraelských partnerů na to ptát. Izraelský stát totiž páchá válečné zločiny, a možná i genocidu,“ uvedl tehdy pro redakci iDNES.cz Čižinský.
Izraelskou vlajku městská část vyvěsila na budovu své radnice v říjnu 2023. Šlo o výraz solidarity v reakci na teroristické útoky hnutí Hamás proti civilnímu obyvatelstvu Izraele a zároveň symbol podpory partnerského města Prahy 1 Roš Haajin.