Dezinformátor Tušl bude ve vězení o deset měsíců déle, neplatil a vyhrožoval

Rozhodnutí obou obvodních soudů z poloviny března je zatím nepravomocné. Tušl podal proti oběma usnesením stížnosti, o nichž by měl rozhodovat Městský soud v Praze.

Jako první přeměnil Tušlovi podmínku Obvodní soud pro Prahu 8. Redakce iDNES.cz získala jeho rozhodnutí na základě informačního zákona. Vyplývá z něj, že muž byl v lednu 2021 odsouzen trestním příkazem za zanedbání povinné výživy nezletilé dcery na sedm měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 30 měsíců.

Soud už loni v květnu zvažoval, že Tušlovi kvůli pokračujícímu neplacení alimentů podmínku přemění. „V životě jsem to dítě neviděl a několikrát jsem matku prosil, abych mohl vidět aspoň fotografii, i to odmítla. Jediné, co ji zajímá, je výživné,“ prohlásil tehdy v jednací síni odsouzený muž s tím, že má podezření, že holčička není jeho.

Z invalidního důchodu ve výši kolem sedmi tisíc korun má na dceru platit tisícovku měsíčně, což se mu zdá moc. Bývalé partnerce podle svých slov poslal v prosinci 2021 složenkou na její dřívější adresu částku 220 korun, ale platba se mu vrátila s vyznačením, že ji není možné doručit.

Zmrzačím tě, ty svině

Žena i s dítětem se již v té době před Tušlem skrývala. Po jejich rozchodu jí totiž opakovaně vyhrožoval. Řekl jí třeba, že by si „zasloužila rozšlápnout ksicht jako šváb“ nebo jí poslal výhrůžný e-mail. „Upozorňuju tě, že si tě v nepozorované chvíli chytnu a zmrzačím tě, ty bezcharakterní svině, nepomůže ti ani celý policejní sbor, nahlas si kolik oznámení chceš, ale nevyhneš se tomu, na viděnou,“ napsal.

Za nebezpečné vyhrožování dostal u Obvodního soudu pro Prahu 9 v červenci 2020 tři měsíce vězení s podmíněným odkladem na jeden rok. Zkušební dobu mu poté soud o dva roky prodloužil.

I přes nedoručenou složenku s alimenty z prosince 2021 poslal Tušl expartnerce loni v únoru na adresu, kde se již nezdržovala, 350 korun. Opět neúspěšně. Poté, co mu přišlo loni na jaře předvolání k soudu, kde se měla řešit přeměna jeho podmínky, kontaktoval bývalou přítelkyni e-mailem. Ta mu sdělila číslo účtu, kam chce výživné zasílat. Tušl jí pak obratem poslal na účet 500 korun.

To ho tehdy zachránilo. Podle soudu totiž prokázal snahu výživné platit a dostal další šanci ukázat, že umí vést řádný život.

Loni v srpnu však poslal Obvodní soud pro Prahu 1 Tušla do vazby, i s jeho kamarádem Tomášem Čermákem. Kvůli nenávistnému videu, které publikovali na sociální síti, byli obviněni z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Tušl za to dostal loni v prosinci u Krajského soudu v Praze pravomocně 10 měsíců vězení.

21. prosince 2022

Nedbá pohrůžek soudu

Právě toto odsouzení, stejně jako pokračující neplacení výživného, se stalo v polovině letošního března podle Obvodního soudu pro Prahu 8 zásadním argumentem pro přeměnu Tušlovy sedmiměsíční podmínky.

„Hlavním důvodem, pro nějž soud rozhodl o výkonu trestu odnětí svobody, je skutečnost, že se odsouzený ve zkušební době podmíněného odsouzení prokazatelně dopustil dalších dvou úmyslných přečinů. Z opisu z rejstříku trestů odsouzeného vyplývá, že se odsouzený úmyslné trestné činnosti dopouští dlouhodobě a opakovaných pohrůžek soudů nedbá,“ konstatuje v usnesení soudkyně Kateřina Vltavská.

U Tušla, který navíc „dále prokazatelně výživné neplatil řádně“, se podle ní nepodařilo ani za použití nejrůznějších prostředků trestního práva docílit jeho nápravy.

Jen o den později, jak vyplývá z justiční databáze, přeměnil Tušlovi tříměsíční podmínku uloženou za nebezpečné vyhrožování expartnerce i Obvodní soud pro Prahu 9.

Minulý měsíc zároveň odcházel dezinformátor od Městského soudu v Praze se souhrnným patnáctiměsíčním trestem vězení za další trestnou činnost. V případě, že stejný soud nyní potvrdí i přeměnu jeho dvou podmínek, měl by si odsedět za mřížemi v součtu přes dva roky.

Ani tím to však nemusí skončit. Proti Tušlovi jsou totiž vedena další dvě trestní řízení. Jedno u Obvodního soudu pro Prahu 8 kvůli výtržnictví a nebezpečnému pronásledování šéfa České lékařské komory Milana Kubka, a další u Obvodního soudu pro Prahu 3.