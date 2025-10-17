Trpí schizofrenií, na krku má obrázek vlka. Policie hledá chronického sebevraha

  14:13
Pražská policie pátrá po třicetiletém muži ze Slovenska, který trpí schizofrenií a v minulosti se již několikrát pokusil spáchat sebevraždu, uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Muže naposledy viděli na začátku října v místě jeho bydliště v prostorách stájí v pražské Hostivaři. „Poté odešel neznámo kam, aniž by o sobě dal vědět svým nejbližším a rodině,“ dodal mluvčí.

Policie vyhlásila pátrání po pohřešovaném Mário Č. (17. října 2025) | foto: policie ČR

Pátrání policie vyhlásila 8. října, dnes požádala veřejnost o spolupráci. Podle policie pohřešovaný rád pobývá v přírodě a je schopen tam přespávat i v nepříznivém počasí.

„Dle zjištěných poznatků je patrné, že se nachází ve velmi špatném psychickém stavu a je důvodná obava o jeho život a zdraví. V minulosti mu byla diagnostikována schizofrenie a opakovaně se pokoušel spáchat sebevraždu,“ sdělil mluvčí.

Pohřešovaný je vysoký asi 165 až 170 centimetrů, má hubenou postavu, oválný obličej, hnědé oči, krátké hnědé vlasy a vousy upravené do krátkého strniště. „Na levé straně krku má vytetovaného vlka, na pravém předloktí korunku se zkratkou A.C. a pod očima slzy, které si maskuje make-upem,“ dodal mluvčí.

Policie žádá veřejnost, pokud někdo pohřešovaného kdekoliv viděl, nebo ví, kde by se mohl nacházet, sdělit tyto informace na lince 158.

