„Podezřelého muže se povedlo ustanovit a mělo by se jednat o Denise Nováka původem z Třebíče. Jestli někdo ví, kde by se mohl nacházet, ať se nám ozve na linku 158. Muž by mohl být nebezpečný a ozbrojený,“ napsala policie na síti X.

Připravujeme podrobnosti.