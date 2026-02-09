Policie hledá šestnáctiletou dívku, v minulosti se pokusila o sebevraždu

  15:26
Policie pátrá po šestnáctileté Ráchel Skálové z Prahy. V noci na pondělí odešla ze svého pokoje, její mobilní telefon je nedostupný. V minulosti se několikrát pokusila o sebevraždu. Policisté proto žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Informace o pohřešované dívce mohou lidé sdělit na linku 158.

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Ráchel S. (9. února 2026) | foto: policie ČR

Dívka byla naposledy viděna v neděli večer, kdy byla na návštěvě u své rodiny v Myslivecké ulici v pražských Ďáblicích.

„Večer šla spát, ale ráno již ve svém pokoji nebyla. Její rodina má o ni velký strach,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

V noci na pondělí ještě dívka platila kartou v supermarketu v Praze 2. Na sobě by měla mít velmi chlupatou krátkou hnědou bundu, černé boty a černo-růžovou kabelku.

„Vzhledem k tomu, že se kriminalistům do současné chvíle nepodařilo pohřešovanou vypátrat a je důvodná obava o její život, žádají širokou veřejnost o pomoc,“ dodal mluvčí.

