Policie hledá šestnáctiletou dívku, v minulosti se pokusila o sebevraždu

Dívka byla naposledy viděna v neděli večer, kdy byla na návštěvě u své rodiny v Myslivecké ulici v pražských Ďáblicích.
„Večer šla spát, ale ráno již ve svém pokoji nebyla. Její rodina má o ni velký strach,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
V noci na pondělí ještě dívka platila kartou v supermarketu v Praze 2. Na sobě by měla mít velmi chlupatou krátkou hnědou bundu, černé boty a černo-růžovou kabelku.
„Vzhledem k tomu, že se kriminalistům do současné chvíle nepodařilo pohřešovanou vypátrat a je důvodná obava o její život, žádají širokou veřejnost o pomoc,“ dodal mluvčí.