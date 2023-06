Jsem na zastávce, volal otci. Školák ale do autobusu nenastoupil, policie ho hledá

Policie informace o pátrání zveřejnila na Twitteru a v policejní aplikaci.

„Chlapec měl dnes v 7 hodin se školou odjet autobusem na školní výlet do Prahy linkou 385, do autobusu ale nenastoupil a nemůžeme vyloučit, že nastoupil do autobusu jiného,“ píše policie.

Naposledy komunikoval v 6:45 s otcem. Řekl mu, že stojí na zastávce ve Zvánovicích a čeká na autobus.

Pohřešovaný Jan je asi 148 cm vysoký, má blonďaté krátké vlasy a zelené oči. Na sobě by měl mít oblečené bílé kraťasy, šedivo-oranžovou kšiltovku a zelený batoh.

Policie žádá každého, kdo by mohl mít jakékoliv informace o tom, kde by se pohřešovaný mohl pohybovat, aby zavolal na linku 158.

Vzhledem k věku pohřešovaného, vyhlásili policisté pátrání po chlapci jako po dítěti v ohrožení.