Pražští kriminalisté od soboty pátrají po osmapadesátiletém Janu Ždárském, který v pátek brzy ráno odešel do práce a nevrátil se. Policii se podařilo zajistit video z restaurace, kterou navštívil dvě hodiny po poledni. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu.

Muže viděla naposledy v pátek brzy ráno před odchodem do práce manželka. Ta také nahlásila jeho zmizení policii. Policisté mužovo zmizení označili za záhadné.

„Povedlo se zjistit, že byl okolo 14 hodiny v restauraci v Rudné u Prahy, odkud pochází video, na kterém je vidět, co měl naposledy na sobě a jak vypadal. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu, což se v minulosti nikdy nestalo,“ sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Stopy po muži končí v ulici Starokošířská v Praze 5, asi kilometr od tohoto místa také našli zaparkované jeho auto.

„Muž byl oblečený do černé zimní bundy pod pás s kapucí, modrého svetru, modrých riflí a hnědých bot značky Keen s bílými reflexními prvky vzadu. Pokud by někdo muže spatřil, nebo měl informace o jeho pohybu, ať prosím kontaktuje linku 158,“ požádal policejní mluvčí.

