Policie hledá třináctiletou dívku z Kladenska, nechala dopis na rozloučenou

Policejní mluvčí Michaela Richterová uvedla, že proto mají důvodnou obavu o její život. „Kriminalisté vyhlásili pátrací akci, do které se zapojilo několik hlídek policistů, policejní psovod se služebním psem, vrtulník a strážníci. Bohužel se nám ji doposud nepodařilo nalézt,“ sdělila.

Podle popisu policie je pohřešovaná dívka střední postavy a vysoká asi 167 cm. Má hnědozelené oči, kratší odrostlé hnědočerné vlasy, které nosí buď v culíku, nebo pod kšiltovkou.

Dívka má nasazená rovnátka, na sobě by měla mít krátkou hnědo-zeleno-zlatou bundu do pasu, modré džíny, bílé tenisky a kostkovaný batoh. Je ale možné, že měla s sebou jiné oblečení, do kterého se převlékla.

„Pokud Viktorii uvidíte nebo máte k její osobě či pohybu jakékoliv poznatky, neprodleně volejte na tísňovou linku 158,“ vyzývají policisté s tím, že předem děkují za jakékoli užitečné informace.