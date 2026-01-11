Slovenská stopa nevyšla. Ani po roce se neví, kdo je oběšená z dětského hřiště

Kriminalistům se ani po roce nepodařilo ztotožnit ženu, která se loni v lednu oběsila na dětském hřišti v pražských Strašnicích. V bezvýsledném pátrání přinesla první možné indicie spolupráce s policisty ze sousedního Slovenska. Ani tato stopa však k objasnění případu nepomohla.
UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Policie pátrá po totožnosti neznámé ženy.
Tělo ženy bylo nalezeno 4. ledna minulého roku na plotě hřiště v Nosické ulici ve Strašnicích. Přes žádosti policie o pomoc při ztotožnění, nikdo ani po roce zemřelou nepoznal.

Při opětovném dotazu redakce iDNES.cz na pokrok v případu sdělil policejní mluvčí Jan Daněk, že koncem minulého roku dostali pražští kriminalisté tip na pohřešovanou ženu ze Slovenska.

„Pracovali jsme v součinnosti s kolegy ze Slovenska, kteří získali od rodiny pohřešované ženy vzorek DNA,“ uvedl mluvčí. Při porovnání obou vzorků však vyšetřovatelé zjistili, že se neshodují.

Policie pátrá po identitě ženy oběšené na dětském hřišti, zveřejnila její fotku

Policie proto svou výzvu opakuje a žádá veřejnost o spolupráci. Pokud by někdo zemřelou poznal, ať kontaktuje linku 158.

UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Žena byla silnější postavy, vysoká 165 centimetrů, věkově kolem 60 let. Na sobě měla bílé boty, kostkovanou košili a delší modrou bundu s kapucí lemovanou kožešinou.

