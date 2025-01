Policisté hledají muže v uniformě. Napsal dopis na rozloučenou a zmizel

Pohřešovaný muž byl poslední dobou ve špatném psychickém stavu a v pondělí ráno u něj doma našli dopis, kde se loučil se svými blízkými. Z tohoto důvodů se příbuzní, ale i policisté obávají, že může být v ohrožení života.

Pohřešovaný muž je bývalý voják a podle informací v dopise by měl být oblečen do slavnostní vojenské uniformy. Telefon pohřešovaného je momentálně vypnutý a nejsou známy žádné informace o tom, kde by se aktuálně mohl pohybovat.

Okamžitě po oznámení celé události na linku 158 se do pátrání zapojilo několik policejních hlídek, a to i s policejním kynologem a služebním psem.

Adam Bosák je asi 170-180 cm vysoký, střední postavy. Má krátce střižené tmavé vlasy a hnědé oči. „Pokud pohřešovaného uvidíte, nebo víte, kde by se mohl aktuálně zdržovat, ozvěte se na linku 158. Za jakékoliv důležité informace k osobě pohřešovaného děkujeme,“ uvedli policisté.