Silvestrovské pátrání po ztraceném muži mělo šťastný konec. Hledání začalo, když policisté obdrželi oznámení o muži, který se ztratil v Prokopském údolí a trpí Alzheimerovou chorobou. Hlídky následně zjistily, že muž je silně dezorientovaný. Použily tak drony, díky kterým se podařilo muže v náročném terénu objevit.

Oznamovatelka kontaktovala linku 158 na Silvestra kolem půl jedenácté. Policistům sdělila, že má vážné obavy o svého kamaráda. Ten jí sdělil, že se ztratil na procházce a neví, kde se právě nachází.

Důvodem k obavám bylo pro ženu i to, že muž trpí Alzheimerovou chorobou. Tím začalo pátrání. Operátor, který muže kontaktoval, zjistil, že ten je silně dezorientovaný a nedokáže popsat, kde se zrovna nachází. Uvedl jen, že je někde v místech Prokopského údolí.

„Na místo okamžitě vyrazili policisté ze speciální pořádkové jednotky a také hlídka velitele policie z pohotovostní motorizované jednotky. Vzhledem ke komplikovanému terénu, klesající teplotě a obavě o mužův život se hlídka PMJ rozhodla použít policejní dron s termokamerou,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.

Hlídka následně muže kontaktovala. Ten dokázal pouze říct, že před sebou vidí nízké budovy, následně hovor položil. Policisté při hledání použili mapy a dron s termokamerou. Kvůli rozsáhlému terénu Prokopského údolí si přivolali na pomoc také kolegy z Letecké služby Policejního prezidia, kteří na místě rovněž použili dron a pražským policistům s hledáním pomáhali.

Po sedmdesáti minutách intenzivního hledání se podařilo muže objevit. Policisté ho silně podchlazeného dopravili za pomoci transportní plachty k záchranářům.

