Oznamovatelka kontaktovala linku 158 na Silvestra kolem půl jedenácté. Policistům sdělila, že má vážné obavy o svého kamaráda. Ten jí sdělil, že se ztratil na procházce a neví, kde se právě nachází.
Důvodem k obavám bylo pro ženu i to, že muž trpí Alzheimerovou chorobou. Tím začalo pátrání. Operátor, který muže kontaktoval, zjistil, že ten je silně dezorientovaný a nedokáže popsat, kde se zrovna nachází. Uvedl jen, že je někde v místech Prokopského údolí.
„Na místo okamžitě vyrazili policisté ze speciální pořádkové jednotky a také hlídka velitele policie z pohotovostní motorizované jednotky. Vzhledem ke komplikovanému terénu, klesající teplotě a obavě o mužův život se hlídka PMJ rozhodla použít policejní dron s termokamerou,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.
|
Hledá se cyklista na ošuntělém kole. Ujel od seniorky, kterou vážně zranil
Hlídka následně muže kontaktovala. Ten dokázal pouze říct, že před sebou vidí nízké budovy, následně hovor položil. Policisté při hledání použili mapy a dron s termokamerou. Kvůli rozsáhlému terénu Prokopského údolí si přivolali na pomoc také kolegy z Letecké služby Policejního prezidia, kteří na místě rovněž použili dron a pražským policistům s hledáním pomáhali.
Po sedmdesáti minutách intenzivního hledání se podařilo muže objevit. Policisté ho silně podchlazeného dopravili za pomoci transportní plachty k záchranářům.