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Vysmekla se záchranářům a utekla. Policie pátrá po ženě se sebevražednými sklony

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  20:13
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Policisté od pátečního odpoledne pátrají po 36leté Ludmile Jaňourové. | foto: policie.gov.cz

Středočeská policie pátrá po šestatřicetileté Ludmile Jaňourové se sebevražednými sklony, která v pátek odpoledne utekla záchranářům před převozem na vyšetření. Může mít u sebe nůž, lidé by se ji neměli pokoušet sami zadržet.

Záchranáři chtěli ženu převézt z Jesenice u Prahy k lékařskému vyšetření. Důvodem byly její dlouhodobé sebevražedné sklony. Pacientka se jim ale vysmekla a utekla.

„Jedná se o ženu, která se již v minulosti několikrát pokusila vzít si život, několikrát po ní policisté pátrali. V současné době ji hledají policejní hlídky nejen středočeské policie, ale i z Prahy,“ uvedla mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Policisté nevylučují, že má žena u sebe nůž. Pokud ji někdo uvidí, neměl by se ji snažit zadržet, ale kontaktovat policii na lince 158.

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