Vysmekla se záchranářům a utekla. Policie pátrá po ženě se sebevražednými sklony

Záchranáři chtěli ženu převézt z Jesenice u Prahy k lékařskému vyšetření. Důvodem byly její dlouhodobé sebevražedné sklony. Pacientka se jim ale vysmekla a utekla.
„Jedná se o ženu, která se již v minulosti několikrát pokusila vzít si život, několikrát po ní policisté pátrali. V současné době ji hledají policejní hlídky nejen středočeské policie, ale i z Prahy,“ uvedla mluvčí policie Vlasta Suchánková.
Policisté nevylučují, že má žena u sebe nůž. Pokud ji někdo uvidí, neměl by se ji snažit zadržet, ale kontaktovat policii na lince 158.