Matka dívku naposledy viděla v neděli, kdy šla na procházku s kamarádkou. Večer jí napsala, že u kamarádky zůstane a vrátí se v pondělí, uvedla Richterová.
Poté to změnila na úterý, kdy však matce přes sociální síť vzkázala, že se domů už vrátit nechce. Od této doby se s ní nelze zkontaktovat a telefon má vypnutý.
Hledaná měří 165 centimetrů, má modré oči a dlouhé blond vlasy. Na sobě by měla mít bílou bundu, černé kalhoty, černé triko a bílé boty. U sebe má jen mobilní telefon.