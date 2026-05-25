Obětujme cyklisty. Kolabující pražskou Patočkovu ulici čekají změny v pruzích

Informoval o tom v pondělí starosta městské části Jakub Stárek (ODS). Stavební úpravy by podle něj mohly začít v příštím roce. Důvodem záměru je zejména zrychlit a stabilizovat provoz autobusové linky 180, která nyní mívá výrazná zpoždění.
Navrhované úpravy se týkají úseku mezi ulicemi Břevnovská a Pod Královkou. Podle radnice jde o dočasné řešení, které vzniklo ve spolupráci s organizací ROPID a má zlepšit propojení vnějšího a vnitřního městského okruhu.
Ve směru do centra by nově vznikly tři jízdní pruhy, z nichž jeden by byl vyhrazen pro autobusy a další vozidla veřejné dopravy. Kvůli rozšíření komunikace by město zasáhlo do středového zeleného pásu a zrušilo stávající cyklistický pruh.
Hlavním cílem projektu je zlepšit provoz autobusové linky 180, která podle Prahy 6 v této části města dlouhodobě nabírá výrazná zpoždění. Nejhorší situace bývá podle radnice v odpolední dopravní špičce, kdy se některé spoje zpožďují o více než 27 minut.
„Dlouhodobě jsme s Ropidem hledali možnosti, jak zajistit preferenci pro linku 180 a zároveň nezhoršit už tak špatnou automobilovou dopravu v Patočkově ulice. Rozšíření současných dva a půl jízdních pruhů na tři je nejlepším řešením. Kloubové autobusy dostanou nový volný pruh ve směru na Dejvickou a zároveň uvolní kapacitu v pruzích pro auta,“ sdělil radní pro dopravu Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).
Součástí návrhu je také úprava autobusových zastávek, kde mají autobusy nově zastavovat přímo v jízdním pruhu místo dosavadních zálivů. Projekt počítá i se zvýšením bezpečnosti chodců. U odbočení do Břevnovské ulice má vzniknout nový signalizovaný přechod a Praha 6 chce prověřit i možnost dalšího přechodu v úrovni Jílkovy ulice.
Další postup nyní bude záviset na pražském magistrátu, který má studii posoudit a rozhodnout o zadání stavebních prací Technické správě komunikací (TSK). Pokud přípravy postoupí podle předpokladů, mohly by úpravy začít v příštím roce.