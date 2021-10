Ukázková ulice. Souhra náhod udělala z Patočkovy unikátně opravenou silnici

„Sešlo se tu několik pozitivních věcí,“ říká mluvčí Technické správy komunikací Praha (TSK) Barbora Lišková.

Prvním pozitivem na Patočkově, kde mimo jiné opravovali kanalizaci a vodovody, je asfalt. Ten je, na rozdíl od směru z centra, položen jednolitě.

„Vždy záleží na dopravním opatření, které získáme od příslušného silničního správního úřadu. Laicky řečeno to je povolení, které nám umožňuje uzavření buď celého jízdního pásu, nebo pouze jednoho jízdního pruhu. U směru do centra nám bylo umožněno dopravu kompletně převést do protisměru, a tím pádem jsme na poslední pokládku mohli použít kompletní finišer, který položil jednotnou vrstvu v celé šíři vozovky,“ popisuje Lišková.

Navíc asfalt je tichý. Takový můžeme potkat na přibližně 40 kilometrech v Praze, mimo jiné ve Slezské ulici na dvojce či ve Svatovítské, konkrétně v úseku mezi Vítězným náměstím a ulicí Generála Píky v Praze 6.

„Asfalt má tak zvané vzduchové mezery, které tlumí zvuk při styku kola a vozovky. Pohlcují hluk, který kola vytváří,“ říká mluvčí Technické správy komunikací.



Kanály sice jsou v dráze, kudy jedou kola našich aut, nicméně díky speciální metodě se víka nacházejí zcela v rovině s povrchem vozovky.



„Tam se použila tak zvaná trhová metoda, což je umístění vík před poslední pokládkou zhruba 4 centimetry pod finální vrstvu. A po zhutnění finální vrstvy se to víko tahem vytahuje do absolutní roviny,“ dodává Barbora Lišková.

A povedlo se i namalování cyklopruhu. Vzhledem k šířce vozovky se kvůli němu nesnížil počet jízdních pruhů.