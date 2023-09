Ulice Prahy 6 jsou přetížené i po zákazu kamionů, ty nařízení často nedodržují

Kvůli stávající dopravní situaci se v lokalitě Prahy 6 často tvoří kolony. Například od Vypichu a okolních ulic přes Patočkovu ulici až k vjezdu do tunelového komplexu Blanka. Týká se to především ranní a odpolední dopravní špičky. Vedle individuální dopravy trpí i ta hromadná.

Mimo jiné takto vytížená Patočkova ulice rozděluje čtvrť na dvě téměř úplně oddělené poloviny, mezi kterými je složité cestovat.

Městská část přemýšlí o zahloubení vytížené komunikace do země. Přestože by toto řešení nevyřešilo tranzit přes město, alespoň by uvolnilo ulice pro ostatní možnosti dopravy. Aby se doprava zlepšila, městská část prosadila zákaz vjezdu těžkých kamionů do několika lokalit, např. Podbělohorské, Karlovarské nebo Drnovské ulice a také do Strahovského tunelu.

Podle webu dopravni6.cz, který se zaměřuje na dopravu v šesté městské části, je dopravní situace v oblasti Prahy 6 problematická stále. Na vybraných úsecích, kde byl zaveden zákaz vjezdu kamionů, hlídkovali policisté. Během dvou červencových dopravních akcí kontrolovali více než čtyřicet nákladních vozů, dvanáct z nich spáchalo přestupek, který policie pokutovala.

„Zatím poslední kontrola byla na začátku srpna, kdy policie odhalila dokonce 29 přestupků souvisejících se zákazem tranzitní dopravy kamionů na vybraných komunikacích. Řidiči vozidel opět dostali pokutu a byli odkloněni na objízdnou trasu. Policie kromě těchto velkých kontrol provádí i namátkové. Pokračovat v nich bude i během podzimu,“ uvádí dopravní web.

Během rekonstrukcí, které trvaly přes dva roky a skončily v druhé polovině roku 2021, se podařilo Patočkovu ulici kvalitně opravit. V úseku byl položen tichý asfalt a víka kanálů se speciální metodou umístila tak, aby nevznikla spára. Jízda po novém povrchu je tak komfortnější a tišší.

Při rekonstrukci v ulici vznikly i cyklopruhy vedoucí podél komunikace, aniž by byl snížen počet jízdních pruhů, které však z bezpečnostních důvodů cyklisté příliš nevyužívají. Těsný průjezd kamionů příliš bezpečnou cestu v úzkém cyklopruhu neumožňují. Pěším přitom široké chodníky zůstaly.