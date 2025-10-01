Páternoster na pražském magistrátu opět funguje. Zájemci dál musí zaplatit poplatek

Autor: ,
  15:05
Turisté i Pražané se mohou od čtvrtku znovu svézt páternosterem v budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Návštěva úřadu bude možná pouze v předem určené termíny a s průvodcem. Posledních šest měsíců nebyla prohlídka v nabídce kvůli rekonstrukci budovy. Uvedla to mluvčí městské firmy Prague City Tourism (PCT) Klára Janderová.

Pražský magistrát zastavil provoz výtahu páternoster v budově na Mariánském náměstí. (13. dubna 2023) | foto: Twitter: Hlavní město Praha

Prohlídkový okruh zařadila PCT do nabídky 1. června 2024 kvůli vysokému zájmu turistů o tento typ výtahu. Kromě samotného svezení páternosterem je součástí prohlídky návštěva některých běžně nepřístupných prostor, například jednacího sálu zastupitelstva.

„Komentované vycházky provozujeme v rámci kultivace cestovního ruchu, aby se turisté měli příležitost seznámit jak s historií páternosteru, tak s běžně nepřístupným interiérem Nové radnice,“ uvedl předseda představenstva PCT František Cipro.

Takzvaná Páternoster tour je určena pro osoby starší 15 let, základní vstupné činí 250 korun. Prohlídkový okruh je zpřístupněn o víkendech, svátcích a ve vybraných podvečerech všedních dnů.

Páternoster se před několika lety objevil ve videoprůvodci po Praze Honest Guide. Zhruba od té doby se začal zvyšovat počet turistů, kteří se za technickou památkou do veřejnosti přístupné budovy magistrátu vydávali. Turisté nerespektovali bezpečnostní pokyny a přílišná zátěž výtah ničila.

Páternosterem na magistrátu za 250 korun. Praha turistickou atrakci zpoplatní

Přítomnost velkého množství lidí v budově komplikovala provoz radnice, nebylo výjimkou, že se u výtahu přes den shromažďovaly až desítky lidí, někteří v budově bloudili a vstupovali i do kanceláří. Výtah byl proto delší dobu mimo provoz. Úřad se následně rozhodl vstup regulovat a zpoplatnit.

Páternoster v budově magistrátu byl vůbec první v Praze. Poprvé se zde rozjel roku 1911. V 70. letech minulého století ho nahradil nový, v roce 2017 byl kompletně zrekonstruován. V Praze jsou tyto výtahy i v dalších budovách, například na radnici Prahy 1, v několika budovách ministerstev, v sídle Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici nebo ve Škodově paláci v Jungmannově ulici.

Páternoster je druh výtahu s nepřetržitým řetězem kabin. První oběžný výtah na světě instalovali dělníci roku 1884 v Londýně. Páternostery se nyní už neřadí mezi výtahy, ale mezi jiná strojní zařízení. Nevztahují se na ně proto normy na výtahy a mohou být v provozu i nadále.

Prague City Tourism je městská firma, která má v Praze na starosti cestovní ruch. Kromě propagace Prahy v ČR i v zahraničí má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či obě věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

Pobodání cestujících v autobuse: pachatel je ve vazbě, klíčová svědkyně stále chybí

Kriminalisté z oddělení vražd stíhají sedmačtyřicetiletého muže pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Muž minulý týden ve středu večer pobodal dva cestující v autobusu linky 136 na pražském...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

1. října 2025  15:22

Na Shamrock už s Haraslínem. Soustřeďme se na pohár, na derby až pak, velí Priske

Chystá se návrat kapitána Lukáše Haraslína. „Je na tom dobře. Trénoval a bude součástí týmu na čtvrteční zápas,“ prohlásil trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v předvečer úvodního souboje v...

1. října 2025  15:11

Páternoster na pražském magistrátu opět funguje. Zájemci dál musí zaplatit poplatek

Turisté i Pražané se mohou od čtvrtku znovu svézt páternosterem v budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Návštěva úřadu bude možná pouze v předem určené termíny a s průvodcem. Posledních...

1. října 2025  15:05

Žovincovy paralelní světy: samé prohry v Kladně, samé výhry v Litoměřicích

Jako by se pohyboval v paralelních světech. V Litoměřicích jen vítězí, v Kladně jen prohrává. Zkušený hokejový obránce Dušan Žovinec si alespoň v dresu Rytířů odškrtl jednu splněnou metu: první gól v...

1. října 2025  14:33

Nález miny u zastávky MHD na Proseku. Kvůli prověřování byla uzavřena estakáda

Policisté dnes před polednem obousměrně uzavřeli estakádu na Vysočanské ulici v Praze 9, která spojuje Prosek a Vysočany. Důvodem bylo prověřování nálezu miny, která však podle pyrotechnika není...

1. října 2025  11:43,  aktualizováno  12:51

Srazil jsem nás na kolena. Slávistický brankář Staněk o kiksu na Interu

V jeho očích jste viděli zděšení, úlek, pak zmar. Hned jak pokazil přihrávku na spoluhráče Davida Zimu, gólman slávistických fotbalistů Jindřich Staněk věděl, že se na tým řítí pohroma. „Obrovská...

1. října 2025  12:19

Do letadla s dvoulitrovou petkou. Ruzyně mírní podmínky pro přepravu tekutin

Ruzyňské letiště od října uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin na palubě letadel. Nově je povoleno vzít si s sebou na palubu až dva litry tekutin na osobu. Nezáleží při tom na tom, zda jde o nápoje...

1. října 2025  11:08

Pobodání cestujících v autobuse: pachatel je ve vazbě, klíčová svědkyně stále chybí

Kriminalisté z oddělení vražd stíhají sedmačtyřicetiletého muže pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Muž minulý týden ve středu večer pobodal dva cestující v autobusu linky 136 na pražském...

27. září 2025  10:27,  aktualizováno  1.10 10:45

Nekonečná místnost i ujíždějící podlaha. Signal Space v Praze zve na digitální umění

Nově otevřená galerie digitálního umění Signal Space nabízí od středy možnost projít vesmírnou bránou do jiných světů ve Staroměstské tržnici. O její vznik se zasloužili organizátoři Signal Festivalu...

1. října 2025  9:55

Největší zápas mého života. Ale vyždímal nás, říká Chaloupek. Na San Siru zažil lekci

Od naší zpravodajky v Itálii Téměř přesně před rokem - v září 2024 - hrál za slávistické béčko proti Žižkovu. Remíza 2:2. A nyní? Ochutnal fotbalovou Ligu mistrů na velkolepém San Siru. Byl jedním z nejlepších hráčů Slavie. A...

1. října 2025  8:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

30. září 2025  22:57

Budíček! znělo na Spartě. Nebyl to výkon hodný klubu, vědí hazardující Pražané

Čtyři zápasy, jediná výhra, z posledních tří duelů pouze dva vstřelené góly. Ne, takovou domácí bilanci si sparťanští hokejisté rozhodně nepředstavovali. A trpělivost v utkání 10. extraligového kola...

30. září 2025  22:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.