Vězni využívali k pašování drog civilisty, kterým za to hrozí pět let vězení

17:06 , aktualizováno 17:06

Dalších šest lidí stíhají kriminalisté kvůli pašování drog do příbramské věznice. Při středečním zátahu zadrželi tři vězně a tři civilisty ve věku 34 až 56 let, kteří se podle nich podíleli na pronášení pervitinu, konopí a jiných návykových látek do věznice. Hrozí jim za to až pětileté tresty.