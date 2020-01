Oprava terasy na Budějovické začne v červnu, Praha chce řešit i okolí metra

Vedení hlavního města očekává, že do konce tohoto týdne získá stavební povolení na rekonstrukci terasy nad stanicí metra C Budějovická. Následovat bude výběrové řízení na firmu, která ji opraví. Stavba by měla začít před letními prázdninami. Původně chtělo město stavět do konce roku 2019.