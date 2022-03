Ukrajinští uprchlíci mohou zaparkovat na Černém Mostě zdarma a jet MHD

„Parkoviště bylo vyčleněno pouze pro parkování automobilů, které budou mít ukrajinskou poznávací značku. Tím chceme pomoci, kdykoliv potřebuje někdo z uprchlíků odstavit auto, tak bude mít tu možnost,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

P+R Černý Most II v Chlumecké ulici v Praze 14 má kapacitu asi 130 míst a dočasně bylo z režimu „park and ride“ vyjmuto. Na místě bude obsluha, která se o řidiče postará a ukáže jim rovněž cestu na metro. Informace, že mohou parkovat na Černém Mostě, dostanou uprchlíci například v asistenčním centru v Kongresovém centru Praha, kde si vyřizují dokumenty. To se nejpozději do 14. dubna přestěhuje do bývalé budovy Komerční banky ve Freyově ulici ve Vysočanech.

Uprchlíci mohou využít také uliční parkování v zónách placeného stání, v tom případě pro ně však platí stejná pravidla jako pro rezidenty. Ukrajinci musí mít platné vízum za účelem strpění pobytu nebo záznam o udělení víza za účelem strpění. Místo přechodného pobytu, v němž žádají o parkovací oprávnění, je nutné ověřit v registru obyvatel. Lidé musí rovněž prokázat, že je vozidlo jejich.

Městská hromadná doprava bude pro ukrajinské uprchlíky zdarma minimálně do konce nouzového stavu, který byl v Česku vyhlášen 4. března na 30 dní. Kdy přesně jízdné zdarma skončí, bude záležet na aktuální situaci, řekl ve středu Scheinherr.

Centrum už pomohlo 55 tisícům uprchlíků

Magistrát hlavního města ve čtvrtek schválil jednotlivým pražským radnicím na pomoc pro ukrajinské uprchlíky zhruba 106 milionů korun. Peníze dostanou za každého uprchlíka a rovněž za každé lůžko zřízené v nouzovém ubytování v tělocvičnách a na dalších místech. Příspěvek získají také dobrovolní hasiči.

Město zároveň přidá ke státnímu příspěvku 250 korun na ubytování dalších 140 korun ze svého rozpočtu.

Asistenční středisko pomoci Ukrajincům v Kongresovém centru Praha za čtvrtek odbavilo 1 364 lidí, ubytování zajistilo 176 lidem, z toho 42 v režimu nouzového přístřeší. K odbavení do jiných krajů bylo autobusy převezeno 50 lidí. Od začátku fungování středisko pomohlo více než 55 tisícům žadatelů o pomoc z řad uprchlíků před ruskou invazí.