Parkování na kolejích blokuje pražskou MHD, tramvaje zdržuje i přes hodinu

Řidič, který autem zaparkuje tak, že tramvaj nemůže projet, zdržuje každý den stovky cestujících – podle toho, jak je tramvaj obsazená.

„Nejvíc problematická místa jsou ulice Korunní, Vinohradská, Bruselská a obratiště tramvají Zvonařka. Případ z poslední doby se stal například letos v únoru mezi zastávkami Bruselská a Zvonařka. Jediná možnost byla odstranit auto odtahovou službou. Došlo ke zdržení tramvajové dopravy 52 minut,“ uvedla mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková.

Délka zdržení závisí na tom, jak rychle na místo přijede městská policie a odtahová služba. V tomto případě dispečeři navíc odklonili linky po jiné trase.

Loni auta zastavila 358 tramvají

Auta zaparkovaná na kolejích jsou přitom jednou z nejčastějších mimořádných událostí typu překážka na trati v provozu tramvají. Za celý loňský rok se tramvaje kvůli zablokované trati zastavily ve 358 případech. „V průměru je to zhruba 30 případů za měsíc. Nejvíce jich bylo v loňském roce v listopadu, to bylo 40 případů, a v prosinci 46. V lednu a únoru 2023 oproti prosinci 2022 zaznamenáváme menší pokles (31 a 38),“ upřesnila Řehková.

„Situace, kdy řidič svým špatně zaparkovaným autem blokuje městskou hromadnou dopravu, jsou bohužel častým jevem ve velkých městech. Takto zaparkované auto nejenže způsobí překážku v provozu, ale také zablokuje trať, a způsobí tím značné zpoždění hromadné dopravy, které se může pohybovat až v horizontu 30 až 90 minut,“ uvedl Ondřej Lochman, poslanec za STAN a předseda podvýboru pro dopravu, který novelu inicioval.

Upozornil, že kromě nákladů spojených se změnou tras tramvají pro DPP nastává také zpoždění cestujících, kteří míří do práce, do školy, k lékaři.

„Jde tedy o přestupek, který má závažné dopady na veřejné finance i skupinu cestujících. Proto jsem usiloval o zvýšení sankce. Současně budu žádat, aby ministerstvo dopravy vysvětlilo popsanou změnu směrem k řidičům, a ti se tohoto pochybení snažili vyvarovat,“ řekl Lochman.

V návrhu zákona je, aby byl tento parkovací přestupek vyčleněn jako speciální, a pokuta za něj byla vyšší. Řidiči by za zablokování průjezdu tramvaje hrozila pokuta na místě od 2 500 do 3 500 korun. Ve správním řízení by tato částka nově mohla narůst až na 10 tisíc. Trestné body by v tomto případě řidič nedostal. Podle Lochmana je to ještě mírné zpřísnění.

„V Rakousku kromě obdobné pokuty dotyčný zaplatí ještě poplatek dopravnímu podniku za zpoždění,“ dodal. Původní znění návrhu bylo ještě přísnější, mluvilo se i o připsání bodů a pokutě až 50 tisíc korun.

Cestující odsunovali vůz ručně

Řidiči tramvají, kteří se do nepříjemné situace dostanou, mají několik možností, jak situaci řešit. Nejjednodušší je upozornit řidiče výstražným zvoncem, aby auto přeparkoval, nebo s ním odjel. Ne vždy se to ale podaří.

Na Twitteru je k vidění video, jak se skupina mužů pokouší auto z kolejí odsunout. To sice není zaparkované přímo na kolejích, ale stejně kolem něj tramvaj nemůže projet. Pokud se řidič vozidla na místo nedostaví, nezbývá než uvolnit dopravu s pomocí odtahové služby, která auto naloží a odveze.

Všechny takové případy narušují tramvajový provoz a zdržují cestující. „Pokud se řidič zaparkovaného vozidla dostaví hned na místo, dojde ke zdržení například pouze čtyři minuty. Z celkového počtu 358 případů v loňském roce bylo zdržení tramvajové dopravy u 330 případů do 20 minut a 28 případů nad 20 minut,“ upřesnila Řehková.

Každá minuta je ale v dopravě MHD znát. Tramvaje jezdí v intervalech osm minut ve špičkách, a 10 až 20 minut v ostatních časech. Páteřní linky pak jezdí v polovičních intervalech.