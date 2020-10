Fandění v Edenu komplikují zóny, fanoušci Slavie nemají kde parkovat

„Na plné tribuny slávistického stadionu si počkáme ještě asi rok,“ myslí si předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík. „Žijeme v covidové době a představa, že by bylo do jednoho roku povolené využít celou kapacitu stadionu, zatím není příliš realistická,“ říká funkcionář.

Teprve až se vrátí všichni fanoušci, se naplno projeví problémy s placeným parkováním. To od konce srpna zavedla Praha 10 a i v okolí stadionu „sešívaných“ se objevily modré pruhy v ulicích. „Magistrát ani Praha 10 s námi dopravní opatření nekonzultovaly. Ale je to jejich výsostné rozhodnutí,“ uvedl pro MF DNES Tvrdík. Městská část přitom potvrdila, že kope hlavně za své občany.

„V původním záměru bylo řešeno ponechání zón v nonstop provozu. Nicméně po debatách s občany a projednávání nakonec městská část od záměru ustoupila, a to zejména proto, že utkání nebo větší akce se konají zhruba dvakrát do měsíce jen pár hodin a opatření by zbytečně zkomplikovalo víkendové návštěvy pro všechny obyvatele v okolí stadionu,“ říká mluvčí Prahy 10 Jan Hamrník.

Parkování za 300 korun

Během víkendových zápasů tedy mohou nejen návštěvy občanů Prahy 10, ale i stadionu parkovat bez omezení, to potvrzují i fanoušci, kteří v poslední době na stadion cestovali ještě v době, kdy tribuny byly otevřené alespoň pro omezený počet diváků.

„Jednou jsem musel parkovat na parkovišti u fast foodu před stadionem a stálo mě to 300 korun. Když jsou zápasy o víkendu, tak není problém a během pracovních dnů modré zóny platí jen od osmi ráno do osmi do večera, takže i když je fotbal třeba v pátek po osmé, tak se tam dá parkovat. A stejně tak se tam dá parkovat i o víkendech. I tak jsem ale na modré zóny naštvaný, ať už jsou zrovna u Slavie, nebo kdekoli jinde,“ vysvětluje Jakub Marek.

Někteří z fanoušků už cestování autem na stadion definitivně vzdali. „Od té doby, co jsou zavedené zóny placeného parkování, jezdím na stadion jen tramvají. Ale dříve, když byly poháry, tak jsem tam přes týden jezdil často autem, ta situace, že se tam teď téměř nedá zaparkovat, je ale špatná,“ říká slávista Pavel Svoboda.

Sinobo Stadium S kapacitou 19 370 sedících diváků jde o největší a nejmodernější fotbalový stadion v Česku.

Kromě SK Slavia Praha se zde konají i některé zápasy české fotbalové reprezentace či další sportovní či kulturní akce.

V sezonách 2010/11 a 2011/12 byl stadion domácím zázemím i pro Bohemians 1905.

Stadion byl slavnostně otevřen 7. května 2008 exhibičním zápasem proti týmu Oxford University A.F.C., což byl první anglický tým, proti kterému v historii Slavia hrála v roce 1899 na Letné a prohrála 5:0.

Mnozí tvrdí, že s parkováním a dopravní obslužností byly na Slavii komplikace i před zavedením zón placeného stání. Komplikacím v dopravě zatím brání koronavirus, naplno se nedořešené parkování projeví, až bude Sinobo Stadium s kapacitou 19 370 sedících diváků zcela vyprodaný.



Fotbalový klub i Praha 10 pravidelně před utkáním fanoušky nabádají, aby se na fotbal vypravili MHD, jenže není v technických možnostech autobusů a tramvají v blízkosti Slavie pobrat větší masu lidí, řada z nich se tak pravidelně vydává pěšky na vzdálené stanice metra Želivského a Strašnická. Jiní navzdory výzvám jezdí dále ke stadionu autem kvůli pohodlí či kvůli špatné zkušenosti s MHD.

Podmínkou projektu stadionu bylo vyřešení otázky parkování, jenže k tomu nikdy nedošlo. „Sinobo Stadium má smlouvu s OC Eden na využití garáží, které disponují kapacitou asi tisíc parkovacích míst. Dalších zhruba 300 parkovacích míst je v okolí stadionu, nicméně stadion má kapacitu hlediště 19 tisíc sedících diváků při fotbalových utkáních, takže disponibilní parkovací kapacita je naprosto nevyhovující,“ vysvětluje Zdeněk Lokaj z Fakulty dopravní ČVUT.

V blízkosti stadionu se staví nová zastávka vlaků

Garáže obchodního centra navíc nejsou stavěné na nápor fanoušků, kteří chtějí odjíždět po fotbalu všichni najednou. „Pokud jsou garáže plné a parkujete ve spodním patře, tak výjezd ven může trvat i hodinu,“ vysvětluje fanoušek Slavie Ladislav Kučera.

Podle šéfa fotbalového klubu se minulý týden otevřela cesta k vyřešení problému s parkováním.

„Vrchní soud zrušil prvoinstanční rozhodnutí v našem sporu s Hochtiefem. Dal za pravdu názoru Slavie o pozemcích. Na plochy máme stále nárok a nemůže na nich být společností Hochtief zahájena bytová výstavba. Já věřím, že tento rozsudek povede k nějakému průlomu a my budeme moci postavit parkovací dům,“ vysvětluje Tvrdík.

V blízkosti Slavie by se navíc měla zlepšit dopravní dostupnost. K autobusům a tramvajím u stadionu přibudou i vlaky – poblíž sportoviště vznikne nová železniční zastávka.

„Z kontrolního dne na staveništi, který proběhl letos v srpnu, vyplynulo, že se stihne vše připravit tak, aby na zastávce mohly pravidelně zastavovat vlaky příměstské dopravy již od poloviny letošního prosince,“ říká mluvčí Správy železnic Nela Frýbová.

„To je věc, na kterou hodně spoléháme a věříme, že bude znamenat zásadní průlom v dopravě k Edenu,“ říká Tvrdík.