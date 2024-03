Prahu stojí odtah pět tisíc, už je nechce dál dotovat. Zdraží i odstavná parkoviště

„Pro každou centrální velkou městskou část je aktuálně vyhrazeno pouze jedno odtahové vozidlo. To v běžný pracovní den zvládne realizovat maximálně čtyři odtahy. Na území Prahy 3 bylo v roce 2022 celkem 731 odtahů, tedy průměrně dva za den,“ vypočítává místostarosta Prahy 3 pro dopravu Ondřej Rút (Strana zelených). Ve srovnání s množstvím špatně zaparkovaných aut je nereálné, aby řidiči vnímali odtah jako hrozbu.

„V zónách placeného stání máme celkem 14,4 tisíce parkovacích míst a zpravidla každé desáté auto parkuje bez oprávnění. Pravděpodobnost postihu odtahem se blíží nule,“ dodal Rút.

Podobně se vyjadřuje také radní pro dopravu Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), podle kterého se na jejich území odtáhne denně průměrně pouze jediné auto. Celkem v loňském roce Správa služeb hl. m. Prahy (SSHMP) odtáhla 14 065 aut. Deset let předtím počet přesahoval 28 tisíc a například v roce 2012 na odtahových parkovištích skončilo 35,5 tisíce vozidel.

Nápor na rozpočet

V poslední dekádě se přitom množství aut v Praze zvýšilo zhruba o 300 tisíc a společně s tlakem na další parkovací místa přibývá také řidičů porušujících pravidla.

Základním předpokladem jakéhokoli posílení této represe jsou finance. Paradoxně ale město už nyní na odtahovou službu vynakládá nemalé prostředky, jelikož kvůli nízkým poplatkům, které řidiči platí za odtah a za stání na odstavném parkovišti, musí město tyto úkony z velké části dotovat.

Za naložení a odvezení auta si momentálně město účtuje pouze 1 900 korun. SSMHP ale náklady vyčíslila na zhruba pět tisíc korun. V důsledku toho muselo hlavní město vynaložit za rok 2022 na odtahy 39 milionů korun, v případě odtahových parkovišť dokonce 53 milionů.

Vedení města už pracuje na novele nařízení, která má poplatky navýšit. Prvotní návrh už prošel připomínkovým řízením a magistrát nyní pracuje na finální verzi. Počítá ale jen se zvýšením o kumulovanou inflaci od roku 2013, kdy město naposledy poplatky zvedlo.

„V současné době je připomínkováno zvýšení ceny za odtah na tři tisíce korun, ale osobně si myslím, že se musíme dostat do stavu, kdy Praha nebude odtahy dotovat, což je zhruba okolo 5 tisíc korun za jeden odtah,“ míní náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

I po zdražení na navrhovanou částku by město muselo při současné frekvenci odtahů doplácet ročně necelých 25 milionů korun. Velmi pravděpodobná je nicméně varianta, že poplatek vzroste až na zmiňovaných pět tisíc. Kromě Pirátů sdílí názor na ještě větší zvýšení i ostatní celky v koalici, a to včetně primátora Bohuslava Svobody (ODS), který je předkladatelem nařízení.

Dražší odstavná parkoviště

Kromě odtahů by se také měla zvýšit denní taxa za stání na odstavných parkovištích. Na nich nyní provinilci zaplatí za první tři dny 250 korun denně, za 4. až 180. den 400 korun a každý další den vyjde na 50 korun.

Nařízení nově navrhuje sjednotit taxu za první půl rok na 500 korun denně. Vzhledem k tomu, že i tak by odstavování aut na parkovištích představovalo ještě ztrátovější službu než samotné odtahy, lze i v tomto případě očekávat debatu mezi radními, zda ještě nepřitvrdit.

Ruku v ruce s tím ale musí jít navýšení kapacit parkovišť. „Pro odtažená vozidla je nyní k dispozici v nonstop provozu osm parkovišť rozmístěných po celém území Prahy s celkovým počtem 1 559 parkovacích míst a dále parkoviště Dubeč s počtem 900 parkovacích míst, kde jsou umístěna dlouhodobě nevyzvednutá vozidla,“ sděluje Hřib.

„Odbor majetku hlavního města už vytipovává další místa, kam by se auta řidičů, kteří porušují předpisy, dala odtahovat. Rozhodně by taková parkoviště neměla být umístěna do centra města, ale na jeho okraj. Zbytečně by zabírala místa v historickém centru,“ dodává.

Čtvrtinová flotila

Posledním krokem k řešení neutěšené situace je pořízení více odtahových aut. Nyní jich v ulicích průměrně operuje jen 13. Před deseti lety jich přitom jezdilo na pět desítek. Tehdy ale více než polovinu z nich provozovala externí firma, přičemž dnes město odtahuje vlastními silami.