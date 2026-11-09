Podle obchodníků není kde parkovat, a tak často zastaví na chodníku. Dva místní podnikatelé iDNES.cz popsali zkušenosti se zásobováním v Karmelitské ulici.
„Je tady jediné místo pro zásobování, ale to je vždy obsazené někým, kdo nezásobuje,“ poukázal podnikatel, jehož totožnost redakce zná, ale záměrně neuvádí. Muž se vydává hledat místo na odstavném parkovišti, na kterém ale může stát jen čtvrt hodiny.
„Než všechno vyložím, naložím, odvezu a zase vyložím, už mám u auta strážníka, který si ho fotí a zapisuje si, pak mi přijde pokuta 750 korun,“ popsal prodejce.
Nahromadily se mi pokuty za 23 tisíc. Na dopravním oddělení si řekli o osm. Já na to, že nedám nic, protože se tu nedá zásobovat. Oni řekli: Tak pět.