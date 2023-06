Oprava Karlova náměstí měla vyhnat auta z chodníku, parkovací čáry jsou zpět

Nové chodníky, přechody pro chodce, opravené silnice. Několik let se město snaží dopravně polidštit Karlovo náměstí. Definitivní tečku za úpravami přinesla letošní poslední etapa od ulice Vyšehradská do ulice U Nemocnice, v blízkosti Faustova domu. Hlavní práce tam skončily před pár dny, finální podoba ale mezi lidmi vyvolala rozhořčení.

Jde především o řešení parkovacích stání. Před rekonstrukcí stála vozidla kolmo k silnici a částečně na chodníku. Nový projekt přitom počítal se zavedením podélného parkování. Stavebně sice toto řešení Technická správa komunikací (TSK) na místě provedla, o to více ale byli lidé překvapeni, když se na nově opravené a rozšířené chodníky znovu namalovaly parkovací čáry a vrátila auta.

„Takhle to dopadá, když děláte polovičaté řešení, nebo si necháte zasahovat neodborníky do projektu,“ postěžoval si na sociální síti Twitter uživatel @prahabezaut. Nebyl sám. „Tam je všechno špatně, chybějí stromy, chodník rozšířený a zase zpět zabraný na parking, čímž se normalizuje stání na chodnících,“ přidal k tomu Martin Podhorný.

Kritický je k současné podobě ulice i spolek AutoMat. „V jednom místě zůstal chodník široký asi zhruba jeden a půl metru, možná ještě míň. To je úplná nehoráznost,“ řekl MF DNES Vratislav Filler.

Ve výsledku navíc může jít o zbytečně vynaložené peníze. „Tím, že na chodník najíždí auta, se ničí. Je to vidět na řadě míst jinde po Praze. Samotná mozaika z kostek a ani podloží na tu tíhu vozidel skutečně nejsou stavěné,“ doplnil za AutoMat Filler.

Parkování pro pacienty

Redakce MF DNES zjišťovala, kdo změny v projektu vyvolal. Podle mluvčí Prahy 2 Andrey Zoulové městská část s podélným stáním aut souhlasila, vadil jí ale úbytek 18 parkovacích míst.

Jako možný kompromis se tak nabídlo právě kolmé stání. „Řešení je výsledkem několika jednání za přítomnosti zástupců TSK, magistrátu, vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), Dopravního podniku hlavního města Prahy, projektanta a Policie ČR, kdy se hledala co možná nejlepší varianta jak pro rezidenty, tak pro pacienty zdejší nemocnice. Opatření považujeme pro tuto chvíli za nejlepší možné řešení. Neumíme si představit, že by pacienti takřka ze dne na den byli odkázáni výhradně na MHD,“ uvedla pro MF DNES Zoulová.

Nespokojeni jsou také zástupci Institutu plánování a rozvoje (IPR). „Kolmé parkování zčásti na chodníku kritizujeme, odmítáme a je v rozporu s původní koncepcí celkové rehabilitace Karlova náměstí. Chodníky mají sloužit primárně chodcům. Investiční akce Prahy, realizovaná prostřednictvím TSK, rozhodně nebyla z veřejných prostředků zamýšlena proto, aby následně městská část svévolně opatřením celý záměr degradovala a funkčně navrátila využívání prostorů automobilové dopravě,“ řekl mluvčí IPR Marek Vácha.

Proti současnému stavu protestoval námitkami spolek AutoMat, Praha 2 je ale zamítla a současnou podobu parkovacích ploch tento týden stvrdila jako trvalou úpravu.

Druhá městská část ale do budoucna změny nevylučuje. „Zvlášť pokud se podaří realizovat záměr výstavby podzemních garáží na Karlově náměstí, které by mělo mít kapacitu až tři sta vozidel. Další parkovací kapacitu by mohl v budoucnu poskytnout nový parkovací dům přímo v areálu VFN,“ dodala mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

„Nemyslím si, že současná podoba je konečná. Je dobré, že se to dá rychle upravit. Stačí se na tom domluvit, jsem věčný optimista,“ doplnil Vratislav Filler ze spolku AutoMat. „Věříme, že o trvalé řešení nejde. V takto stavebně provedeném parkovacím pásu se má parkovat podélně,“ řekl mluvčí IPR Vácha.

Řeší se to i jinde

Situace v Praze 2 není ojedinělá. Poslední dobou se spory o parkovací plochy na chodnících vedly v první i čtvrté městské části. V Praze 1 se vzbouřili místní v Nerudově ulici.

Celý problém došel až k Městskému soudu v Praze. Ten v květnu rozhodl, že stání se vyznačila protiprávně a bez konzultace s místními. Úřadu dal 90 dní na nápravu, jinak se příčné parkování v památkové rezervaci zruší.

Úspěch si připsali i obyvatelé Horní ulice v Nuslích, kde se vyhradil kus chodníku autům. Soud se proti tomu vyslovil negativně. Zda někdo napadne parkování i na Karlově náměstí, je otázkou.

„Je možné jít cestou soudního přezkumu vydaného opatření obecné povahy, které však bude řešit například pochybení zákonných lhůt, nikoliv předmět věci,“ uzavřel mluvčí IPR.