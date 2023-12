Nerezident už v modré zóně nezaparkuje, za větší auta si lidé zřejmě připlatí

„Od začátku říkám, že bych rád zvýšil pravomoci městských částí, kdy už nyní určují, zda a jaké zóny budou zavedeny. Teď se chceme soustředit na vyladění systému jako takového, pak budeme řešit cenu,“ řekl Hřib.

Návrh počítá s už dříve avizovaným zrušením přenosného parkovacího povolení, se zavedením celoměstské karty na fialové zóny nebo s vyhrazením modré zóny pouze pro rezidenty. Končí také výhody pro elektromobily, které už zdarma nezaparkují.

„Považuji za důležité, že se podařilo magistrátní komisi pro parkování prosadit, aby byly modré zóny jen pro rezidenty. To je naprosto klíčová věc. Je třeba zvýhodnit místní občany,“ komentoval včera krátce po představení změn Ondřej Matěj Hrubeš, radní Prahy 6 (ODS).

Novinkou v placení má být takzvaná subskripce, kdy budou mít řidiči možnost platit parkovné nejen ročně, ale i měsíčně. Pokud za daný měsíc včas nezaplatí, oprávnění bude neplatné.

Zásobovací auta v modré

Navrhované změny ● Celoměstská karta pro parkování ve fialových zónách. ● Zrušení přenosného parkovacího povolení. ● Nerezident už si nebude moci zaplatit hodinové parkování v modré zóně. ● Elektromobily už nebudou parkovat zdarma, ale za zvýhodněné ceny. ● Subskripce, tedy možnost měsíční platby za parkování. ● Povolení zastavit v modré zóně na 15-30 minut pro zásobovací auta.

„Mám obrovskou radost, že se do seznamu změn dostalo skoro všechno, co jsme jako městská část dlouhodobě navrhovali. Jediné, co bychom rádi v budoucnu prosadili, je maximální délka vozidla na jedno parkovací místo,“ uvedl radní Prahy 1 pro dopravu, Vojtěch Ryvola (ANO). Dražší parkování pro větší vozy by chtěl zavést také Hřib, zatím ale bude platit jen zpoplatnění pro vozíky.

„Když přijedete fiatem, dostanete stejnou cenu, jako když přijedete hummerem s připevněným vozíkem. Co se týče možnosti dávat slevy za menší vozidla, tím se budeme zabývat. Nemáme přístup do registru, který by nám umožnil zjišťovat velikost vozidla a od toho odvozovat ceny. Máme návrh na dočasné řešení – platit za přívěsný vozík návštěvnické parkovné,“ uvedl Hřib.

Aby magistrát zamezil parkování zásobovacích aut na chodnících, bude pro ně platit možnost zastavit na 15 či 30 minut v modré zóně. Mělo by to fungovat tak, že řidič zastaví, a ještě než vyloží svůj náklad, klikne v magistrátní aplikaci na zóny a spustí hodiny. Po uplynutí času bude muset odjet.

„S návrhem krátkodobého parkování pro zásobování máme problém. Chápeme parkovací oprávnění do modré zóny pro abonenty s provozovnou, ale raději bychom volili rozšíření samostatných parkovacích míst pro zásobování. Stále pro nás platí: modrá rezidentům, abonentům, jejich návštěvám a servisu,“ komentoval změnu Ryvola.

Ačkoli ceník bude teprve předmětem dalšího jednání a konkrétní částky zatím nejsou známé, podle Hřiba bude nová celoměstská karta pro parkování ve fialových zónách reflektovat, jak moc auto znečišťuje ovzduší.

Kdo znečišťuje, nezaparkuje

Řidiči elektromobilů či aut na vodík zaplatí méně než řidiči aut na benzin a naftu. To samé bude platit ohledně zásobování. Pro vozy, které mají povolení euro 5 a nižší, se pak návštěvnické karty vydávat nebudou. Cílem je zlepšit životní prostředí.

Je ale možné, že i přes tyto výhody může být parkování v některých případech dražší. Cena se bude nově skládat ze dvou částí, z poplatku pro městskou část, která si cenu sama stanoví, a z poplatku pro hlavní město.

Centrum zadarmo nebude

V plánu je také zpoplatnit velmi úzce vymezené území v historickém centru města. Konkrétně jde o Smetanovo nábřeží, část Křižovnické a Karmelitské ulice, Újezd a přilehlá náměstí. Za vjezd by se platilo prostřednictvím aplikace a registrační značky vozidel by kontrolovaly kamery u vjezdu.

Pro rezidenty v této zóně i jejich blízké zůstane vjezd zdarma. Další výjimky budou platit pro vozíčkáře, městskou policii, popeláře nebo zásobování.

„V Praze 7 vítáme opatření, která povedou k menšímu zpožďování tramvají a autobusů v zácpách. Pro nás je klíčové zamezit zpožďování linek 12 a 17. A regulace tranzitu přes Staré Město a Malou Stranu tomu může pomoci,“ řekl mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.