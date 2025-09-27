Policie nezahájila stíhání exředitele magistrátu Prahy kvůli parkovacím kartám

Autor: ,
  9:22
Policie nakonec nezahájila trestní řízení s bývalým ředitelem pražského magistrátu Martinem Kubelkou kvůli přidělování parkovacích oprávnění známým. Uvedl to v sobotu server iROZHLAS.cz. Na policii se obrátilo ministerstvo spravedlnosti. Kubelka podle podnětu udělil parkovací oprávnění určená členům krizového štábu například vozům své manželky, místního politika či podnikatele, kteří neměli se štábem nic společného.
Mimořádné jednání pražského zastupitelstva. Na fotce je exředitel magistrátu...

Mimořádné jednání pražského zastupitelstva. Na fotce je exředitel magistrátu Martin Kubelka. (13. ledna 2025) | foto: ČTK

Mimořádné jednání pražského zastupitelstva. Na fotce je exředitel magistrátu...
Tisková konference při příležitosti podpisu koaliční smlouvy mezi Spolu (ODS,...
Poslanec za ODS a pražský primátor Bohuslav Svoboda při jednání Sněmovny o...
Mimořádné jednání pražského zastupitelstva. Na fotce je zastupitel Stanislav...
8 fotografií

Kubelku primátor Bohuslav Svoboda (ODS) kvůli této kauze a dalším pochybením z postu letos na jaře odvolal. Podle policie ale Praha neměla stanovený jasný postup pro udělování parkovacích oprávnění.

Kubelka se podle ministerstva mohl dopustit zneužití pravomoci úřední osoby. Přidělování parkovacích oprávnění podléhá zákonu o pozemních komunikacích, který pravomoc svěřuje samosprávám. Kvůli nejasnosti pražských předpisů pro přidělování oprávnění členům krizového štábu ale policie Kubelkův případ odložila.

„Problematika parkovacích oprávnění pro krizový štáb hlavního města Prahy nebyla upravena a neexistoval žádný závazný předpis, který by jasně stanovoval pravidla a postup od podání žádosti, přes posouzení až po schválení, tedy určení povinností a odpovědnosti,“ uvedla podle serveru policie. Absence pravidel je podle policistů zneužitelná. Takové zneužití pak zasluhuje postih, ale podle závěrů policie jen v rovině pracovněprávní, ne trestněprávní. A pracovní postih na Kubelku dopadl, když jej primátor odvolal z funkce, doplnili podle iROZHLAS.cz policisté.

Kubelka dal asistentce nadprůměrné odměny

„Rozhodování v agendě přidělování parkovacích oprávnění nebylo nikdy v mé kompetenci,“ reagoval na rozhodnutí policistů Kubelka. To je ale v rozporu se závěry policistů. Kubelka měl podle nich rozhodující roli v závěru procesu udělování oprávnění. „Pokud ředitel nesdělil, že nesouhlasí, což by dal na vědomí odboru bezpečnosti, osobě bylo parkovací oprávnění přiděleno,“ píše se v protokolu.

Udělování parkovacích karet Kubelkovým blízkým nebylo jediným důvodem pro odvolání bývalého ředitele magistrátu. Podle médií také Kubelka dal předloni své bývalé asistentce odměny 857 tisíc korun. Dostala na odměnách více peněz než většina vedoucích odborů za stejnou dobu. Tato řadová úřednice navíc podle iROZHLAS.cz získala bydlení v magistrátním bytě na prestižní adrese v centru Prahy.

Pražský primátor Svoboda podepsal odvolání Kubelky z postu ředitele magistrátu na konci března. Kubelka si tehdy pro odvolání navzdory dohodnuté schůzce nepřišel, převzal si ho až na začátku dubna. Proti rozhodnutí podal žalobu.

Vstoupit do diskuse

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou

Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce...

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

Policie nezahájila stíhání exředitele magistrátu Prahy kvůli parkovacím kartám

Policie nakonec nezahájila trestní řízení s bývalým ředitelem pražského magistrátu Martinem Kubelkou kvůli přidělování parkovacích oprávnění známým. Uvedl to v sobotu server iROZHLAS.cz. Na policii...

27. září 2025  9:22

Hejnová či Šebrle v retro dresu. Štafeta v Běchovicích přivítá speciální sestavu

Už potřetí se v nejstarším nepřerušeném silničním běhu na světě Běchovice – Praha představí kromě jednotlivců také štafety. Pro kvarteta je desetikilometrová trať rozdělena na čtyři úseky o...

27. září 2025  9:20

V Praze ve Švehlově ulici srazila tramvaj chodce, na místě zemřel

Krátce před 22. hodinou došlo mezi stanicemi Zahradní Město a Nádraží Hostivař ke střetu tramvaje a chodce. Muž se pod stroj zaklínil a svým zraněním na místě podlehl. Nehoda zastavila tramvajovou...

26. září 2025  23:09,  aktualizováno  27.9 7:20

Hráče před derby šetřit nebudeme, řekl po Dukle Trpišovský. Chyběl mu třetí gól

Téma virózy, která aktuálně trápí fotbalovou Slavii, komentoval s humorem. „Už to prodělala většina mužstva a celý realizák. Vidíte, že teď tady sedí asi třetí tiskový mluvčí, takže to možná všichni...

27. září 2025  6:59

Procházka na pohodu. Z Čelákovic jdeme v poklidu do Lázní Toušeně

Jako kdybych chodil „po vodě“. Kráčel jsem po úzké hrázi mezi jezerem a tůní z Čelákovic do Toušeně. Tentokrát jsem na to totiž šel netradičně. Vybral jsem si z katalogu hezkyceskypocesku.cz....

27. září 2025

Slavia - Dukla 2:0, oba góly dal navrátilec po trestu Chorý, hosté byli bezzubí

Slávističtí fotbalisté zvládli páteční předehrávku 10. kola, udrželi ligovou neporazitelnost a minimálně do soboty se posunuli do čela tabulky. Doma porazili Duklu 2:0 díky dvěma gólům útočníka...

26. září 2025  18:05,  aktualizováno  22:37

VIDEO: Policie provedla razii na pražském letišti. Mezi řidiči našla i kokain

Policisté z Inspektorátu cizinecké policie měli při noční kontrole v Praze napilno. Z více než sto prověřených řidičů totiž odhalili několik případů řízení pod vlivem alkoholu a drog, u jednoho z...

26. září 2025  21:56

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Sociální sítě a krátká videa působí dětem psychické problémy. Hlavně dívkám

Premium

Více než polovina dětí v hlavním městě tráví na sociálních sítích a sledováním krátkých videí tolik času, že to u nich působí psychické problémy. Týká se to žáků a žákyň druhého stupně základních...

26. září 2025

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

26. září 2025  18:17

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Soud potrestal děkanku hradecké univerzity za vynášení informací o zakázkách

Za vynášení informací o veřejných zakázkách Univerzity obrany dnes Obvodní soud pro Prahu 6 potrestal děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou...

26. září 2025  14:40,  aktualizováno  16:51

Krveprolití v pražském autobusu. Policie hledá svědky rvačky na nože

Pražští policisté řeší násilný incident, který se ve středu večer odehrál v autobusu linky 136 na Spořilově. Několik cestujících MHD se zde popralo a pobodalo noži. Dva muži utrpěli vážná zranění....

26. září 2025  14:31,  aktualizováno  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.