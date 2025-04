Místo za 1,6 milionu. Dojíždějící se dočkají P+R na Opatově, opozice kritizuje cenu

„Třikrát týdně musím do práce poblíž Václavského náměstí, tam je prakticky nemožné zaparkovat, a navíc jsou po trase každé ráno kolony aut. Ideální je sjet z D1 na Chilskou ulici a zaparkovat na Opatově a pak už v klidu metrem C, které má zastávku hned vedle, dojet na Muzeum,“ říká Martin Březina, dojíždějící z Říčanska. Jenže plocha u místního parku a domova seniorů je nedostatečná a často plná. Vyřešit to má právě nový čtyřpodlažní dům P+R s kapacitou 495 parkovacích míst, vyhrazenými stáními pro jízdní kola, auta na plyn CNG a také s místy pro nabíjení elektrovozů.

Srovnatelný projekt v Českých Budějovicích se podařilo postavit za 175 milionů včetně DPH, což je čtyřikrát méně, přestože má stejnou parkovací kapacitu.