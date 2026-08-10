V parku v Holešovicích by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem

Řekl to starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Koupaliště by se podle něj mohlo otevřít do tří let. Přesné náklady zatím nezná, záleží především na ceně pontonů.
Projekt je podle Čižinského na začátku. Nyní chce vedení radnice sehnat starší vyřazené pontony, které by se na vytvoření koupaliště použily. Zároveň také řeší, zda bude v bazénu voda z Vltavy, nebo z vodovodního řadu.
„Spojil jsem se s Výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigue Masaryka. Oni dělají dlouhodobé sledování kvality vody. Na základě dlouhodobých sledování se dá předpovědět, kdy je voda v pořádku ke koupání a kdy by si to měli lidé spíš rozmyslet. Byl bych rád, kdyby to přešlo do semaforu, který známe třeba z Kodaně nebo Amsterodamu,“ uvedl Čižinský.
Pokud se s ústavem na spolupráci nedohodne, bude radnice bazén napouštět nejspíš vodou z vodovodního řadu.
Čižinský by preferoval variantu vody z řeky. Ta má podle něj dobrou kvalitu a ke koupání je vhodná. Výjimkou je stav krátce po vydatných deštích. To potvrzují rozbory pražské hygienické stanice, která od letoška sleduje kvalitu vody ve Vltavě na Branické pláži. Zatím nejhorší hodnocení, stupeň tři z pěti, udělili hygienici na začátku června po přívalových deštích. Jinak se drží na stupni dva.
Přístavní hranu získala radnice jako kontribuci od developera při stavbě nedalekého kancelářského komplexu Port 7. Pozemek pod hranou však patří Povodí Vltavy.
„S Povodím to musíme majetkově vyřešit, protože ta stavba, ten beton, je na jejich pozemku. Musíme jim zaplatit věcné břemeno nebo to od nich odkoupit. Ale už s nimi jsme v kontaktu,“ řekl Čižinský. Vyrovnání očekává ve výši několika stovek tisíc korun.
Obdobný projekt říčních lázní byl součástí návrhu na revitalizaci pražských náplavek. Atrakce umístěná nedaleko Vyšehradu měla sestávat z plavidla s bazénem a brouzdalištěm o velikosti 69 krát 7,5 metru a druhého propojeného plavidla se zázemím.
V roce 2022 dostala městská firma Trade Centre Praha za úkol prověřit realizaci návrhu. Loni pražský radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti) uvedl, že investice není na pořadu dne. Náklady by se podle něho vyšplhaly na stovky milionů korun a město má podle radního jiné priority.
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