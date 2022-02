Usedlost Cibulka, ze které bude hospic, získá během rekonstrukce nové křídlo

„Bylo jasné, že potřebujeme někde na Cibulce postavit nové křídlo, to znamená novou budovu,“ řekla na jednání zastupitelů ředitelka nadace Ivana Plechatá. Za nadací stojí ředitel antivirové firmy Avast Ondřej Vlček a jeho manželka Katarína. Podle Plechaté je kvůli nové výstavbě nutné část pozemků přiléhajících k usedlosti v územním plánu změnit z parkových ploch na smíšenou funkci, což umožní rozšíření. Zastupitelé městské části podnět ke změně podpořili drtivou většinou hlasů. O změnách územního plánu finálně rozhoduje celoměstské zastupitelstvo.

Opoziční zastupitel Karel Kryl (Piráti) uvedl, že by mohl nastat problém s tím, že investor zatím nepředložil studii výstavby, což obvykle magistrátní výbor pro územní rozvoj k projednání požaduje. Předsedkyně výboru pro územní rozvoj městské části Zuzana Hamanová (za STAN) k tomu řekla, že na podobu stavby je vypsána architektonická soutěž a do vyhlášení toho, jak dopadla, není možné žádné podklady zveřejnit. Plechatá řekla, že výsledky soutěže budou známy 3. března.

Ředitelka také uvedla, že neexistuje riziko, že by v usedlosti vzniklo něco jiného, než deklarované zařízení pro péči o děti s nevyléčitelnými nemocemi. Budovy jsou podle ní zapsány ve zřizovací listině nadace a ze zákona nezcizitelné. „Není možné jakkoliv majetek převést na komerční nebo jiný subjekt, mohla by to být opět nadace, která by ovšem muselo opět splnit ten původní účel,“ uvedla.

Plánovaný hospic mají využívat děti s život ohrožujícím onemocněním a jejich rodiny. Dále bude určen dětem, jejichž léčba byla již vyčerpána a potřebují tzv. paliativní péči na sklonku života. Zároveň bude podle informací nadace část objektu sloužit veřejnosti, na místě má vzniknout kavárna a klubovna nebo společenská místnost pro vzdělávací, společenské či kulturní akce.

O osudu nevyužité usedlosti se jedná od 90. let minulého století, několikrát ji obsadili squatteři. Bývalý majitel usedlosti Oldřich Vaníček předloni oslovil radnici Prahy 5 s nabídkou odkupu, poté ale změnil názor a začal jednat s jiným zájemcem. Tím se ukázala být právě nadace Vlčkových. Manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi do své nově vzniklé nadace vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun s cílem vybudovat dětský hospic a paliativní středisko.

Vlčkovi navazují na aktivity své šest let fungující charitativní organizace Zlatá rybka, jejímž posláním je plnit přání dětem, které mají život ohrožující onemocnění. Aktiva jejich rodinné nadace pocházejí z Vlčkova čtvrt století trvajícího působení v Avastu, ze kterého se za tu dobu stala úspěšná globální softwarová společnost. Jeho žena Katarína je lékařka působící v mobilním hospici Cesta domů.