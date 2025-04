Poslední novinkou je otevření kompletně zrekonstruovaného hotelu InterContinental, teď již pod názvem Fairmont Golden Prague. Ikonická, ale věkem zchátralá budova s narušenou statikou a plná azbestu zahájila novou éru po pěti letech, kdy ji dělníci v rámci rekonstrukce za čtyři miliardy korun rozebrali až na kostru.

„Tušili jsme, že budova bude ve špatném stavu, to bylo jasné už na první pohled. Na mnoha místech byla opadaná omítka, část fasády byla obtažená sítěmi a podobně. Ale netušili jsme, že to může být až tak špatné,“ vysvětluje architekt Marek Tichý z kanceláře TaK Architects, který vedl tým stovek odborníků podílejících se na obnově hotelu.

„Naplno jsme si tady užili ten socialistický šlendrián ze sedmdesátých let, kdy i takto velká státní zakázka byla postavena totálně lajdácky. Sanovali jsme více než 18 tisíc míst, části stavby, třeba i celý strop místnosti, jsme museli snést,“ doplňuje.

Hotel se začal stavět v nešťastném roce 1968, přičemž tehdejší historické události značně ovlivnily jeho výslednou podobu. Velká část velmi slibné generace architektů se totiž vinou sovětské invaze a následné normalizace dostala do nemilosti nebo emigrovala.

„To vše dokonala 90. léta, kdy objekt prošel výraznou přestavbou, stal se z něj zcela provinční hotel a z jeho okolí místo, kterému se Pražané spíše vyhýbali,“ popisuje Tichý.

15. dubna 2025

Obnovený hotel je sice ústředním bodem celého měnícího se území, ale zdaleka ne jediným.

„Především je potřeba opět spojit hotel s městem, od kterého byl dlouho odtržen, vedle toho území lépe propojit s řekou. To vše pak vytvoří zcela nové korzo Pařížská,“ popisuje Tichý.

V úplném rohu areálu hotelu byl od 90. let bazén. Nově je ale tato část průchozí až na náplavku. Stačí sejít po schodech z ulice a projít nově zbudovaným podchodem pod nábřežím. Lidé tak již nebudou muset přecházet rušnou silnici.

Skleněná galerie

Cestou navíc projdou kolem prosklené budovy, která je zatím plná dělníků. Už brzy se ale z objektu stane nové pražské centrum umění. Člen slavné sběratelské rodiny Jakub Kodl zde totiž plánuje otevřít galerii KodlContemporary zasvěcenou modernímu umění.

„Skleněné stěny umožňují maximální využití denního světla, což vytváří ideální podmínky pro vnímání uměleckých děl,“ zdůvodňuje Kodl jednu z pohnutek, která ho vedla k výběru budovy pro svou galerii. Stavba by měla být dokončena během jara, následně se ale ještě budou dolaďovat detaily.

Boj o náměstí

Nejspornější a zároveň poslední částí této části Starého Města, která ještě neprošla proměnou, je piazzetta vedle hotelu. Náměstí, které od roku 2018 nese jméno slavného režiséra Miloše Formana, je už řadu let předmětem sporů.

Část veřejnosti striktně odmítá jakkoliv prostranství zastavět, v minulosti patřila k odpůrcům i Praha 1 a magistrát. Původní plán byl na náměstí vybudovat „skleněnou kostku“, jak se budově říkávalo. Od toho se ale ustoupilo, byť by nezabírala ani desetinu plochy. Budoucí podoba náměstí vznikne z architektonickourbanistické soutěže.

„Je škoda, že to nedopadlo podle návrhu Marka Tichého, aby byla proměna území komplexní. O architektonickou soutěž je prý obrovský zájem u nás i ve světě, tak se necháme překvapit. Zadání neuvádí, jak velká část náměstí by měla být zastavěna, ale celý ten projekt by měl být ekonomicky návratný. Plnohodnotný park tam kvůli podzemním garážím udělat nelze, takže to vždy bude nějaký kompromis,“ sděluje Pavel Baudiš, který je spolu s Eduardem Kučerou a Oldřichem Šlemrem majitelem hotelu.

Podle náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (STAN) obsahuje zadání soutěže také odstranění bariér a zajištění prostupnosti územím, rozšíření prostoru pro veřejnost, pocitové prodloužení Pařížské třídy až na Dvořákovo nábřeží nebo vhodné umístění zeleně.

„Soutěž zrealizuje majitel pozemku na své náklady, proběhne však za aktivní účasti zástupců společnosti, města i městské části,“ informuje Hlaváček.

Soutěž by měla být vyhlášena v řádu týdnů. Majitelé spolu s magistrátem a Prahou 1 už podepsali upravené memorandum o budoucím rozvoji území. Stejně jako to předchozí, i toto ale má své kritiky.

„Stav, v jakém území nyní je, je naprosto neúnosný. Budeme usilovat o to, aby se v návrzích akcentovala zeleň, vodní prvky a podobně. Rozhodně nechceme, aby tam vzniklo třeba nějaké parkoviště, které si tam vlastníci klidně mohou postavit, pokud jim nebude umožněno tam vybudovat něco, co bude dávat smysl,“ komentuje situaci starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).