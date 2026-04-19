Nová dráha na pražském letišti slibuje omezení hluku, obce v okolí to vítají

Robert Božovský
  15:00
Spolek středočeských obcí a městských částí Prahy sdružených v Pražském letištním regionu (PAR) vítá deklaraci společnosti Letiště Praha, která se v ní zavazuje dál co nejvíce omezovat dopady provozu Letiště Václava Havla na okolí. A to především v souvislosti s plánovanou paralelní přistávací a vzletovou dráhou.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Zahájení její stavby plánuje letiště až po roce 2030. Na projektu ale pracuje už dvacet let. Přípravu však opakovaně zpomalily soudní spory, novinky v legislativě i nutná doplnění či přepracování dokumentace, mimo jiné i podle připomínek dotčených orgánů a veřejnosti.

Finanční podpora vzroste

Zveřejněná deklarace vychází z konkrétních kroků, které letiště dlouhodobě realizuje. Patří mezi ně například regulace nočního provozu, využívání hlukových poplatků, důraz na nasazování tišších letadel, monitoring hluku i kvality ovzduší nebo protihluková opatření. Součástí je také podpora aktivit v obcích a městských částech v sousedství letiště.

Ruzyně chystá opravy u ranveje, létat se bude skoro půl roku přes město

„Paralelní dráha přinese zásadní změnu v organizaci provozu, protože umožní jeho pravidelnou noční uzavírku. Zároveň ukončí provoz na vedlejší dráze, jejíž tratě dnes vedou nad hustě osídlenými oblastmi. To je důležitý krok ke snížení dopadů provozu na okolí,“ konstatoval Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha.

Dokument přehledně popisuje další postup v jednotlivých etapách fungování letiště, včetně budoucího plného provozu plánované paralelní dráhy.

„V období od získání pravomocného rozhodnutí povolení stavby až do zprovoznění dráhy budeme s pražskými městskými částmi i okolními obcemi, kterých se to týká nebo bude nově týkat, jednat o rozšíření vybraných programů finanční podpory ze strany letiště. Budeme s nimi také koordinovat přípravu technických a organizačních opatření souvisejících s chystaným provozem dráhy,“ stojí mimo jiné v deklaraci, pod níž je podepsán předseda představenstva letiště Jiří Pos.

Zvýšený hluk kvůli opravě ranveje. Západní části Prahy dostanou náhradou miliony

Kromě zmíněného zastavení vedlejší přistávací a vzletové dráhy nebudou na paralelní hlavní dráze letiště v časech od půlnoci do půl šesté ráno startovat ani přistávat žádná letadla. Samotná nová paralelní dráha bude mimo provoz dokonce už od 22 hodin do šesti ráno. Letiště také zvýší monitoring hlukové zátěže.

Noční klid chtějí co nejdříve

Pro obyvatele v okolí letiště je zásadní, že deklarace potvrzuje odhodlání vedení letiště dodržovat limity a kapacity budoucího rozvoje zakotvené v dokumentaci EIA, tedy posouzení dopadů stavby na životní prostředí. Pro metropolitní region s převážně rezidenční zástavbou totiž každé zvýšení kapacity letiště naopak znamená snížení kvality života.

„Zásadním parametrem je celkový počet přepravených cestujících za jeden rok, který je v EIA stanoven na 21,2 milionu. Dalším limitem rozšiřování kapacity je přibližně 274 tisíc příletů a odletů ročně, což představuje hranici maximálního počtu letů například v případě poklesu vytíženosti letadel,“ uvedl předseda rady PAR Vladimír Vytiska. Zároveň připomněl, že v loňském roce prošlo letištěm 18 milionů cestujících a uskutečnilo se tu 140 tisíc letů.

Paralelní dráha

Plánovaná paralelní dráha (RWY 06R/24L) na Letišti Václava Havla Praha má mít délku 3 100 metrů (stavebně až 3 550 m) a šířku 45 metrů. Bude umístěna přibližně půldruhého kilometru od stávající hlavní dráhy blíže k metropoli. Cílem je zvýšit kapacitu letiště a umožnit provoz velkých letadel, například Airbusu A380. Letiště se zavazuje po jejím zprovoznění ukončit vzlety a přistání v nočních hodinách. A také k uzavření stávající vedlejší dráhy.

Sdružení jako velmi pozitivní krok vnímá závazek letiště dodržovat noční klid. Přivítalo by ale, aby k omezování provozu letiště v nočních hodinách došlo v souladu s evropskými trendy co nejdříve, a to bez ohledu na realizaci stavby paralelní dráhy. „Jsme si vědomi obchodních a legislativních překážek, ale ochrana zdravého spánku a celkové kvality života desítek tisíc obyvatel v okolí letiště stojí za to,“ dodal Vytiska.

Obdobný názor má i Michal Stark (Pro Jeneč), starosta Jenče na Praze-západ, tedy obce, která je provozem nedalekého letiště výrazně ovlivněna. „Jsme za deklaraci rádi. Letiště se v ní jasně vyjádřilo k problémům, které nás trápí, a zavázalo se k maximálnímu počtu přepravených cestujících,“ konstatoval.

Okolí letiště čerpá miliony

Letiště Praha má i na letošní rok dotační programy pro obyvatele a radnice z okolí. Chce jim tímto způsobem pomoci zmírnit negativní vlivy z provozu terminálu, jako je třeba prach, zplodiny z motorů a hluk. Využít dotace lze až do vyčerpání uvolněných prostředků například na pořízení systému ventilací v domech. Například starosta pražského Suchdola Petr Hejl (STAN) se ale už před časem vyjádřil, že tuto podporu vnímá jako absolutně nedostatečnou.

Vstoupit do diskuse

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Nejčtenější

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

KVÍZ: Od Juditina k Dvoreckému. Znáte pražské mosty?

Dvorecký most

Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

ONLINE: Hradec - Slavia 0:0, hostující Jurásek trefuje tyč, v útoku Prekop

Sledujeme online
Slávista Václav Kušej se pokouší o střelu na bránu Hradce Králové.

Slávističtí fotbalisté už mají vítězství v základní části Chance Ligy jisté, nicméně dvě kola před startem nadstavby stále brání náskok na druhou Spartu. Ve třicátém kole hrají v Hradci Králové,...

19. dubna 2026  14:59,  aktualizováno  15:45

19. dubna 2026

Pražské platy lákají, ale co bydlení v metropoli? Náklady citelně zatěžují

Okolní panelové domy jsou zabydlené, infrastruktura a vybavení na dobré úrovni....

Úspěch ve výběrovém řízení na post v IT oddělení jedné z firem v metropoli považoval Stanislav z Ústecka za výhru. Nový plat příjemně přesahoval krajský průměr. Jenže peripetie se sháněním pronájmu...

19. dubna 2026

Priske chválil: Kontrolovali jsme to až do konce. Kuchta chtěl hattrick, tak to má být

Trenér Brian Priske se raduje z gólu Sparty.

Sám možná nečekal, že jeho tým sfoukne složitý zápas tak suverénně. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se na lavičce tentokrát nemusel moc nervovat, výhra 3:1 nad Jabloncem se rodila v klidu a po...

19. dubna 2026  7:59

Dawes vystřílel Děčínu výhru v El Nordicu i čtvrtfinále, do předkola se propadl Písek

Al-Amir Dawes z Děčína zakončuje na ústecký koš.

Přímý postup do čtvrtfinále play off ligy basketbalistů si v posledním kole nadstavbové části vybojovaly Opava a Děčín. Do předkola musí Písek, který prohrál vyrovnaný zápas v Pardubicích 95:100 a...

18. dubna 2026  21:15,  aktualizováno  22:45

Fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Kouč Dukly burcuje: O místo v lize se porveme!

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Po příchodu do tiskového střediska směrem k novinářům energicky prohodil: „Mně se líbí, že se nálada tady nemění ani výhrou, prohrou nebo remízou. Jste pořád všichni stejní. Tak pojďme, já budu taky...

18. dubna 2026  19:53

Sparta - Jablonec 3:1, klidný zápas pro domácí, dvěma góly ho rozhodl Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu proti Jablonci.

Sparťanští fotbalisté udělali důležitý krok směrem k blížící se ligové nadstavbě. V předposledním kole základní části porazili třetí Jablonec 3:1 a upevnili si pozici na druhé příčce, na které mají...

18. dubna 2026  19:52

Rekordní zájem. Sály a zahrady Pražského hradu přilákaly tisíce lidí

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)

Reprezentační prostory Pražského hradu si v sobotu přišlo prohlédnout rekordních 11 218 lidí. Při loňských dnech otevřených dveří na jaře a na podzim se počet blížil k deseti tisícům. Lidé přijížděli...

18. dubna 2026  12:18,  aktualizováno  19:31

Muž v pražské zoo spadl z lanovky ve čtyřmetrové výšce, má lehká poranění

Lanová dráha v pražské zoologické zahradě (28. dubna 2022)

V pražské zoologické zahradě spadl v sobotu odpoledne dospělý muž z lanovky ve výšce čtyř metrů. Na místě zasahovala policie. Muž vyvázl s lehkým poraněním a podle pražské záchranné služby byl celou...

18. dubna 2026  18:58

Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, trefil se Milan Ristovski.

Trápení pokračuje. Fotbalisté ostravského Baníku v lize prohráli počtvrté v řadě a zůstávají jen o dva body před poslední Duklou. S Bohemians při porážce 0:2 inkasovali dvakrát už během první půle,...

18. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  17:38

Dukla - Karviná 1:2, domácí zůstávají na dně tabulky, Kreiker po půli jen snížil

Momentka z ligového utkání Dukla - Karviná

Kolo před koncem základní části zůstávají na poslední příčce tabulky o dva body za Baníkem. Fotbalisté Dukly na Julisce prohráli 1:2 s Karvinou, za kterou se v závěru první půle trefili Eze a Traoré....

18. dubna 2026  14:45,  aktualizováno  17:17

Liberec - Ml. Boleslav 0:0, domácí nevyužili šanci pojistit si nejlepší šestku

Liberecký obránce Aziz Kayondo (vpravo) a Martin Šubert z Mladé Boleslavi

Fotbalisté Liberce ve 30. kole první ligy remizovali doma s Mladou Boleslaví bez branek. Slovan ztratil body pošesté z posledních sedmi utkání nejvyšší soutěže, v neúplné tabulce je pátý, jeho...

18. dubna 2026  14:40,  aktualizováno  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.