Na vězeňském popravišti na Pankráci byli rozprášeni mašínovci i Kalandra

Vedle levicového intelektuála a historika Kalandry jsou na seznamu také členové odbojové skupiny bratří Mašínů Zbyněk Janata a Václav Švéda. V celém seznamu se objevuje pouze jediné ženské jméno – Frýda Geigerová z Tanvaldu. Ta si v pražském vězení odpykávala doživotní trest za velezradu a zemřela ve věku 56 let. Zemřelí vězni jsou na seznamu v menšině, je jich 27. Skonali v Praze, na Mírově a ve dvou případech také ve Valdicích. Většinu z nich nechali na Pankráci popravit.

Jaroslav Kysela, kterého totalitní stát oběsil v jeho osmnácti letech, je nejmladším člověkem ze zveřejněného seznamu. Chotěbořský rodák byl popraven za pokus o útěk z jáchymovského lágru, kam se dostal za přípravu k opuštění republiky.

Skutečnost, že v areálu pankrácké věznice archeologové odhalili pohřebiště se zpopelněnými ostatky, oznámili badatelé letos v červnu. V tu dobu uvedli, že na místě se zřejmě nacházejí pozůstatky více než 80 politických vězňů, kteří zemřeli mezi lety 1948 a 1965.

Protože z fragmentů spálených kostí smíchaných s hlínou nebylo možné kohokoliv identifikovat, museli badatelé vycházet z historických záznamů. Zde konkrétně dohledávali jména popravených a zemřelých politických vězňů, jejichž urny nebyly vydány rodinám. Nevydané urny totiž byly zničeny na základě rozkazu ministra vnitra z roku 1960. Ten stanovil, že nevydaná urna má být uložena po dobu jednoho roku a poté zlikvidována. Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby spolupracoval na vzniku seznamu s Národním archivem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Vojenským historickým ústavem.

Cílem tohoto projektu bylo zjistit, co se stalo s ostatky politických vězňů, které nebyly uloženy na Ďáblickém hřbitově nebo na pohřebišti v Motole. Vědci nejprve museli vyhledat kremační čísla, která prokazují, že byl zemřelý zpopelněn. A poté zjistit, zda urnu dostala rodina. To se ovšem dělo jen výjimečně, většina schrán tak putovala k uložení na Pankrác. Část uložených uren pak byla v roce 1965 převezena do Motola, některé se ale nenašly.

Vězeňská služba uvádí, že pozůstalí, kteří mají zájem zúčastnit se vzpomínkové akce, se mohou ozvat na e-mail Vězeňské služby nebo telefonicky. Ti, kteří se přihlásí, pozve Vězeňská služba na obřad v pankrácké věznici. Bezpečnostní sbor chce vzpomínku uspořádat do konce letošního roku.