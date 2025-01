Mizí reliéf i telefonní kóje. Metro Českomoravská a Pankrác na rok osiří

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) k tomu uvedl, že místo metra ze stanice Pankrác cestujícím doporučuje vystoupit na stanici Pražského povstání a pak přejít na tramvajovou linku číslo 19. „Bude sloužit jako náhradní tramvajová doprava,“ doplnil dopravce.

U stanice Českomoravská dopravní podnik radí vystoupit na stanici Vysočanská a do cíle dojít pěšky či využít tramvaj do zastávek Poliklinika Vysočany, Divadlo Gong či autobusového obratiště Českomoravská.

„Je dobře, že to opravují. Když prší, tak do stanice zatéká a já pak musím ve svém věku přeskakovat kaluže. Večer se ve stanici i bojím. Těším se, jak to bude nově vypadat,“ řekla pro iDNES.cz sedmdesátiletá cestující Věra M., která na Českomoravskou dojíždí pravidelně.

Rekonstrukce zmíněné stanice vyjde DPP na 926 milionů korun a provede ji firma Syner. Stanici čeká výměna eskalátorů, instalace výtahů nebo obnova rozvodů. Stanice u O2 areny dostane i novou vizuální stránku, dosavadní keramické obklady nahradí skleněné panely s bublinami z dílny designéra Maxima Velčovského.

Dělnici stihli v listopadu zbourat část vestibulu. Podle tehdejšího vyjádření dopravce je totiž dlouhodobě problematický, protože svými přístavbami vybíhá směrem k Ocelářské ulici a O2 aréně. Cestující mohli v neděli naposledy vidět i ikonické kóje, které ve vestibulu zbyly ještě po drátových telefonech.

Éru devadesátek každý den ve stanici připomínal reliéf u eskalátorů, který navrhl sochař Ladislav Janouch a výtvarník Ivan Kalvoda.

Přestup mezi linkami C a D

Kompletní rekonstrukce stanice Pankrác souvisí s budováním nové linky metra D, které začalo v roce 2022 právě úsekem mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Součástí prací proto bude kromě výměny eskalátorů a výtahu i vybudování přestupů na novou linku.

Zavřené toalety v metru Uzavřené jsou také některé veřejné toalety ve stanicích metra. Na trase A není z technických důvodů v provozu WC ve stanici metra Nemocnice Motol a Flora. Ze stejného důvodu jsou až do odvolání dočasně uzavřena také WC ve stanicích trasy B Florenc, Kolbenova, Palmovka (východ), Vysočanská (západ), Českomoravská, Hůrka, Luka a Radlická a na trase C jsou mimo provoz záchodky ve stanicích Budějovická, Vyšehrad, Florenc, Pankrác a Prosek.

Od soboty 11. ledna bude na oba víkendové dny přerušen provoz také mezi stanicemi metra v úseku Pražského povstání – Chodov. Důvodem bude oprava trati.

Naposledy DPP letos v létě dokončil kompletní rekonstrukci stanice Jiřího z Poděbrad, kvůli které byla od září 2021 do listopadu 2023 uzavřena. Ve stanici vznikly dva výtahy za zhruba půl miliardy korun.

Dopravní podnik chystá také opravu stanice metra A Flora, kam se cestující v budoucnu dostanou novými eskalátory nebo bezbariérovým výtahem. Náklady na rekonstrukci této stanice jsou předběžně odhadovány na 1,16 miliardy korun.

Pražský dopravce mimo to nedávno vypsal tendr na projekty bezbariérového zpřístupnění stanic Strašnická, Vyšehrad, Rajská zahrada a Pražského povstání.

Pražská MHD bude do 23. února jezdit podle takzvaných poloprázdninových jízdních řádů, častější intervaly jsou plánované zejména ve špičkách.